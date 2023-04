Fico upozornil na manipulovanie výpovedí spolupracujúcich obvinených

Bratislava 20. apríla (TASR) – Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico opätovne upozornil na manipulovanie výpovedí spolupracujúcich obvinených policajtmi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Dokazovať to majú zverejnené nahrávky. Vyplýva to z jeho vyjadrení počas štvrtkovej tlačovej konferencie.



Fico naznačil, že policajti spolupracujúcich obvinených inštruujú, ako majú vypovedať. "Udavači pod obrovským tlakom potom vo výpovediach hovoria úplný opak v porovnaní s tým, čo hovorili v prirodzenej, spontánnej výpovedi," zdôraznil. Poukázal pritom na nahrávky, ktoré majú pochádzať z rozhovorov policajtov s bývalým šéfom finančnej správy Františkom Imreczem. Ten vypovedá o páchaní trestnej činnosti vo viacerých mediálne sledovaných kauzách.



Policajný exprezident Tibor Gašpar upozornil na reťazenie výpovedí spolupracujúcich obvinených. "Zasahuje nielen do výpovedí kajúcnika Imreczeho, týka sa aj Slobodníka, Makóa a ďalších," podotkol. Bratislavskú krajskú prokuratúru a Generálnu prokuratúru SR vyzval, aby konali. "Vytvorte prostredie na to, aby to bolo zákonne vyšetrené," dodal.



Podľa advokáta Mareka Paru je evidentné, že výpovede svedkov mali byť "pripravované" vo viacerých konaniach. "Cieľom bolo vopred vybrané osoby kriminalizovať a poškodiť politickú stranu Smer-SD ako politického oponenta," povedal. Exminister vnútra Robert Kaliňák hovoril o trestných činov krivenia výpovedí a marenia spravodlivosti páchaných príslušníkmi NAKA a Úradom špeciálnej prokuratúry.