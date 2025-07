Fico: Opozičným návrhom na podporu protiruských sankcií sa nezaoberáme

Bratislava 12. júla (TASR) - Návrhom uznesenia, ktorým mala opozícia zaviazať vládu podporovať protiruské sankcie, sa nezaoberáme, uviedol to na sobotnej tlačovej konferencii premiér Robert Fico (Smer-SD) na margo vyjadrení poslankyne SaS Vladimíry Marcinkovej. Návrh opozičných poslancov nemá podľa neho žiadnu právnu legitimitu. Vo svojich vyjadreniach sa odvolal na Ústavný zákon o spolupráci vlády SR a Národnej rady SR v záležitostiach EÚ.



„To, čo predložili opoziční poslanci, nemá žiadnu právnu legitimitu, žiadnu právnu záväznosť. Ani sa tým nezaoberáme,“ odkázal Fico.



Podotkol, že opozícia „evidentne“ mimo ústavného zákona podala daný návrh preto, aby škodila. „Heslom slovenskej opozície je škodiť od rána do večera,“ skonštatoval Fico.



Na ústavný zákon poukázal aj šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD), podľa ktorého opozícia „vôbec netuší, o čo ide.“ Pripomenul, že kompetencia právne záväzného aktu je výlučne v rukách Výboru NR SR pre európske záležitosti. „To stále platí. To, čo predložili, je mimo toho, o čom sa dnes bavíme,“ povedal Blanár.



Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR už v piatok (11. 7.) v reakcii na vyjadrenia Marcinkovej uviedlo, že schvaľovaním stanovísk Slovenskej republiky k návrhom právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, o ktorých sa rozhoduje na úrovni zástupcov vlád, je poverený Výbor NR SR pre európske záležitosti.



Marcinková na sociálnej sieti uviedla, že opozícia predložila do Národnej rady SR uznesenie k sankciám Európskej únie (EÚ) proti Rusku. Tvrdila, že malo zaviazať vládu na podporu sankcií aj bez jeho prerokovania. Poukázala pritom na to, že ak pätina poslancov navrhne uznesenie k európskym záležitostiam, stane sa pre vládu záväzným aj v prípade, ak sa k nemu v parlamente dva týždne neprijme žiadna zmena, respektíve sa neprijme novšie.