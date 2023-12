Fico: Ostanem profesionálnym politikom, nemám už iné kariérne ambície

Bratislava 26. decembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) chce aktívne pôsobiť v profesionálnej politike až do konca svojho pracovného života. "Nemám už iné kariérne ambície," vyhlásil premiér v koncoročnom rozhovore pre TASR. Priznal v tejto súvislosti, že zlom v jeho uvažovaní nastal v roku 2020.



Fico potvrdil, že sa už nevráti ani k úvahe o pôsobení na Ústavnom súde SR. "Áno, boli časy, keď som uvažoval o Ústavnom súde, je predsa prirodzené, že sa v určitom aktívnom veku človek zamyslí nad pokračovaním svojej pracovnej kariéry a zvažuje aj prípadnú zmenu," upozornil Fico. Nerozumie preto ani atakom opozície, ktorá mu "vyhadzuje na oči" dvadsať rokov staré vyjadrenia o tom, že sa z politiky stiahne. "To akoby futbalista, ktorý má vážne zranenie kolena, avizoval koniec kariéry a potom ho kritizovali, keď sa mu podarí zo zranenia dostať a opäť dáva góly. Tak ak som presvedčený, že aj ja tej politike góly stále dokážem dávať, tak je predsa prirodzené, že v nej ostávam," poznamenal.



Priznal zároveň, že definitívny zlom v jeho uvažovaní nastal v roku 2020. "Bol som vtedy pripravený definitívne odovzdať všetko. Pokiaľ ide o stranícku robotu, chcel som mať špeciálnu nadáciu, ktorá by pomáhala Smeru. Situácia sa napokon vyvinula úplne inak," pripomenul. So vznikom strany Hlas a pri turbulenciách, ktorými prechádzal v tom období Smer, cítil apel zo strany spolupracovníkov na pokračovanie a zvrátenie situácie, do ktorej sa dovtedy najsilnejšia politická strana dostala. "Povedal som dobre, ak máte chuť pracovať, mám chuť pracovať aj ja a vedel som, že keď 'zamakáme', tak máme šancu nasledujúce voľby vyhrať. A aj sme ich vyhrali," zdôraznil.



Je presvedčený, že i po viac ako 30 rokoch pôsobenia v aktívnej politike má na tomto poli čo ponúknuť. "Takže som na 100 percent sústredený na prácu predsedu vlády a na prácu predsedu strany. Urobíme všetko pre to, aby sme súčasnú vládu dotiahli do volieb 2027 a urobili v nich čo najlepší výsledok," deklaroval.