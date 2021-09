Fico oznámil Čaputovej, že jej doručia otázky do ďalšej petičnej akcie

Bratislava 27. septembra (TASR) – Predseda Smeru-SD Robert Fico oznámil prezidentke SR Zuzane Čaputovej, že jej doručia dve otázky do ďalšej petičnej akcie a budú čakať na jej reakciu. Uviedol to Fico vo videu na sociálnej sieti po pondelkovom stretnutí s hlavou SR.



"Ak oznámi, že otázky nepodá na posúdenie Ústavnému súdu, začneme zbierať podpisy. Pokiaľ sa opätovne rozhodne iniciovať podanie na Ústavnom súde a opätovne sa pokúsi referendum zmariť, bude to mať nedozerné následky pre celý politický systém a vážnosť prezidentského úradu do budúcnosti," uviedol Fico. Zároveň poznamenal, že vyslovil jasné presvedčenie, že jedinou cestou, ako zmierňovať stupňujúce sa napätie v spoločnosti, je dať ľuďom právo rozhodnúť o konaní predčasných parlamentných volieb v referende.



Fico poznamenal, že v Prezidentskom paláci zanechal viaceré posolstvá. "Predovšetkým som zdôraznil nárast frustrácie a hnevu slovenskej spoločnosti a nevyhnutnosť prezidentského úradu dôraznejšie reagovať na útoky vládnej koalície na sociálny štát a neschopnosť vlády riešiť najakútnejšie sociálne výzvy," povedal.



Poukázal na to, že hnev ľudí v smerovanie krajiny sa zvyšuje. "Uviedol som pani prezidentke celý rad konkrétnych prípadov manipulácií trestných konaní, zneužívania právomoci verejných činiteľov, korumpovania udavačov a nespravodlivostí, ktoré vyžadujú kritiku pani prezidentky," povedal Fico. Nečinnosť hlavy krajiny v otázkach deštrukcie právneho štátu a hrubého zneužívania trestného práva považuje predseda Smeru-SD "za zatváranie očí pred realitou".



Zároveň prezidentke oznámil, že Smer-SD plánuje v októbri aj novembri zorganizovať protestné zhromaždenia.



Prezidentka v pondelok diskutovala v Prezidentskom paláci aj s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) o aktuálnej situácii v bezpečnostných zložkách. Témou rokovania bol tiež vývoj pandémie ochorenia COVID-19.