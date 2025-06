Fico plánuje stretnutie s rakúskym spolkovým kancelárom Stockerom

Bratislava 13. júna (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa plánuje stretnúť so spolkovým kancelárom Rakúskej republiky Christianom Stockerom. Hovoril s ním o tom v piatkovom telefonickom rozhovore, o ktorom informuje na sociálnej sieti.



„S pánom Stockerom sme si vymenili názory na plán Európskej komisie zastaviť dovoz plynu, ropy a jadrového paliva z Ruska do Európy,“ priblížil premiér. Oznámil tiež, že rakúskemu spolkovému kancelárovi navrhol neformálne stretnutie, ktoré by sa mohlo uskutočniť v najbližších dňoch, či už na Slovensku, alebo v Rakúsku. „Pán spolkový kancelár s mojím návrhom na stretnutie súhlasil,“ uviedol Fico.



Premiér v telefonickom rozhovore tlmočil ľútosť a sústrasť v súvislosti s tragickými udalosťami, ku ktorým došlo v utorok (10. 6.) na strednej škole v meste Graz. „Upozornil som spolkového kancelára, že aj na Slovensku je situácia mimoriadne napätá a nemôžeme úplne vylúčiť útoky podobného typu, predovšetkým z politických dôvodov,“ dodal premiér.