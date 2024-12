Fico po summite EÚ hovoril o spore so Zelenským, rozšírení a Sýrii

Brusel 19. decembra (TASR) - Účasť na decembrovej Európskej rade si bude premiér SR Robert Fico (Smer-SD) pamätať hlavne pre spor, ktorý mal s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským najmä v otázke tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu od 1. januára 2025. Zelenskyj to úplne odmieta a poškodzuje tak záujmy Slovenska. Fico to povedal vo štvrtok po skončení summitu EÚ v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Premiér priznal, že nečakal taký priebeh summitu, a to najmä, čo sa týka diskusií o Ukrajine.



Z ostatných tém pripomenul stredajšie diskusie o rozširovaní EÚ, ktoré podľa neho priniesli pekné reči a skôr sklamanie pre západobalkánske krajiny. Tvrdí, že sklamané môže byť napríklad Srbsko, ktoré podľa Fica pomáha Európe s bojom proti migrácii, má sľubné ložiská lítia a zaslúži si urýchliť proces prijímania do EÚ.



Okrem debát o Ukrajine Fico spomenul aj rokovania o situácii na Blízkom východe, v Gruzínsku a Moldavsku či o súčasnej ústavnej kríze v Rumunsku, ktorú bližšie objasňoval rumunský prezident Klaus Iohannis.



Pri debatách o migrácii Fico ocenil prácu Európskej komisie, ktorá podľa neho vyústila tento rok do podstatného poklesu počtu nelegálnych migrantov. Pripomenul, že lídri hovorili aj o tom, čo sa môže ďalej diať v Sýrii po páde režimu Bašára Asada.



"Vracajú sa tam mnohí ľudia, ale hlavne kvôli svojim nehnuteľnostiam. Vítam opatrnosť, pokiaľ ide o nový režim v Sýrii, aby to nedopadlo ako v Iraku či vo Venezuele, treba dbať na racionalitu," opísal situáciu premiér.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)