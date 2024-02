Fico: Po zrušení práva veta by sa veľké štáty nepýtali na naše záujmy

Bratislava 9. februára (TASR) - Zrušenie práva veta členským štátom pri hlasovaniach v zásadných zahraničnopolitických otázkach v Európskej únii by pre Slovensko znamenalo výrazné oslabenie jeho medzinárodného postavenia, vyhlásil v piatok vo videu na sociálnej sieti premiér SR Robert Fico. Informuje o tom TASR.



"Nikto z veľkých by sa ani nespýtal na náš záujem, ak by vedel, že svoje rozhodnutie môže presadiť na úkor malých," naznačil Fico situáciu po prípadnom zrušení práva veta.



"Krajina sa stáva bezvýznamnou a nepovšimnutiahodnou, keď nemá úctu sama k sebe, keď súhlasí so všetkým, čo si želajú veľkí, keď popiera svoje národnoštátne záujmy," uviedol premiér.



Vo videu sa venoval aj nelegálnej migrácii a štvrtkovému prijatiu legislatívnych návrhov k plánovanému migračnému paktu EÚ na úrovni veľvyslancov členských krajín. Privítal, že štáty Vyšehradskej štvorky nesúhlasili s predloženou koncepciou povinnej solidarity pri rozdeľovaní migrantov. SR, Poľsko a Maďarsko hlasovali proti, ČR sa hlasovania zdržala. Na prijatie návrhov však stačila kvalifikovaná väčšina, ktorá bola dosiahnutá aj bez podpory krajín V4.



Podľa Fica si Slovensko môže vybrať, či prijme takmer tri stovky migrantov ročne alebo za každého zaplatí 20.000 eur. "Koncept povinnej solidarity som vždy odmietal. Členské štáty EU sú suverénne a musia mať právo samy sa rozhodnúť, ako prispejú v boji proti nelegálnej migrácii," zdôraznil. Pri realizácii povinnej solidarity dá vláda podľa jeho slov prednosť zaplateniu peňazí pred povinným umiestňovaním migrantov na územie SR.



Ako vyhlásil, Slovensko je pripravené na nelegálnu migráciu. "Sme pripravení na tvrdé preventívne aj represívne akcie a nedovolíme, aby na naše územie nelegálne vstupovali osoby, ktoré tu nemajú čo robiť," avizoval.



Stáli predstavitelia členských štátov Európskej únie vo štvrtok kvalifikovanou väčšinou podporili dohodu na sprísnenie azylových a migračných pravidiel, ku ktorej vlani dospeli vyjednávači inštitúcií EÚ. Dohodu, ktorá zahŕňa komplexný súbor návrhov právnych reforiem s cieľom znížiť nelegálnu migráciu do EÚ, musia ešte schváliť ministri členských krajín EÚ a europoslanci. Európsky parlament by ju mal prerokovať do konca apríla.