Fico: Počas roka musíme vyriešiť vzťah k strane európskych socialistov

Bratislava 17. novembra (TASR) - V priebehu roka 2024 musí Smer-SD vyriešiť vzťah k strane európskych socialistov. Premiér a predseda strany Robert Fico to vyhlásil v prejave na piatkovom straníckom sneme. Za jednotku kandidátnej listiny do eurovolieb navrhne Fico Moniku Beňovú. Potvrdil, že záujem o voľby prejavil aj podpredseda strany Ľuboš Blaha. K prezidentským voľbám sa zatiaľ bližšie nevyjadril.



"Plaziť po zemi sa nebude nikto a už vôbec nemienime ustupovať zo svojich principiálnych suverénnych postojov v zásadných témach. Veľa nám napovie moja návšteva ako predsedu vlády v Berlíne, ktorá by mala nasledovať po tradičnej ceste do Prahy," povedal Fico k téme vzťahu k európskym socialistom, ktorí v októbri pozastavili strane členstvo.



V súvislosti s prezidentskými voľbami na Slovensku skonštatoval premiér "rôzne úvahy" aj v radoch koaličných partnerov. "Tieto úvahy v prípade realizácie zásadne zmenia slovenskú politickú mapu," načrtol.



Fico vyzval na to, aby strana zotrvala v koncepte slovenskej sociálnej demokracie. Formálne by chcel tomu prispôsobiť aj názov strany. Spolustraníkov upozornil, že treba rátať aj s tým, že príde k významnej generačnej výmene v Smere. "Som rád, že prvé známky sa uplatnili už v týchto voľbách," podotkol. Zdôraznil, že musí prísť generácia, ktorá bude hodnotovo pripravená. Vyzdvihol tiež význam straníckych štruktúr. Potvrdil zámer pripomínať si významné sviatky, výročia či osobnosti.



Fico skonštatoval, že Smer vyhral voľby za mimoriadne náročných podmienok a okolností. "Sme tu s výsledkom, ktorý ak zrátame spolu s Hlasom, tak je to opäť vysoko nad 30 percent. Tam je niekde potenciál ľavice, niekde medzi 30 až 40 percentami," komentoval.



V prejave avizoval premiér podporu úsiliu niektorých členov vlády politicky zhodnotiť vládnutie počas pandémie ochorenia COVID-19. Postavil sa aj za rozhodnutia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Zároveň vyhlásil, že štát musia riadiť orgány verejnej moci, nie médiá a mimovládne organizácie.



Po slávnostnom sneme avizovala strana kladenie vencov k pamätníku Alexandra Dubčeka.