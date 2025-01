Fico podľa Gašpara rokovať o tranzite plynu do Kyjeva v piatok nepôjde

Moskva 14. januára (TASR) - Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) v piatok neplánuje ísť do Kyjeva, aby rokoval o zastavenom tranzite ruského plynu cez Ukrajinu. Myslí si to podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD), ktorý to agentúre TASS povedal počas návštevy slovenskej parlamentnej delegácie v Moskve, informuje TASR.



"Premiér Fico včera zverejnil otvorený list (ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi) Zelenskému a pozval ho na rokovania. Zelenskyj odpovedal, že je potrebné prísť v piatok do Kyjeva. To však nie je možné. Myslím si, že sa to neuskutoční," uviedol Gašpar, ktorý spolu s ďalším podpredsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS) vedie návštevu slovenskej delegácie.



Premiér SR navrhol Zelenskému, aby sa rokovania o tranzite uskutočnili na území Slovenska, v blízkosti hraníc s Ukrajinou. Zelenskyj v krátkom vyhlásení na sociálnej sieti X so zámerom rokovať súhlasil, Ficovi ale odkázal, aby prišiel v piatok do Kyjeva.



Fico v liste okrem iného zopakoval, že rozhodnutie zastaviť tranzit plynu cez Ukrajinu smerom na Slovensko a k ďalším odberateľom spôsobuje Ukrajine, Slovensku a Európskej únii (EÚ) rozsiahle škody.



"Môj postoj nie je v Európe osamotený. Ak aj neberiem za úplne rozhodujúce to, že Slovenská republika stráca ročne zastavením tranzitu plynu okolo 500 miliónov eur, najrozhodujúcejší je vplyv Vášho rozhodnutia na konkurencieschopnosť EÚ, organizácie, o členstvo v ktorej sa uchádzate," zdôraznil premiér.



Zelenskyj cez víkend kritizoval Fica v súvislosti s jeho nedávnou návštevou Moskvy. "Bolo očividnou chybou Fica, keď veril, že jeho pochybné plány s Moskvou budú fungovať donekonečna," podotkol Zelenskyj. Kyjev chcel podľa neho Slovensku ešte pred zastavením tranzitu plynu cez Ukrajinu pomôcť, Fico však túto ponuku "arogantne odmietol", napriek varovaniam mnohých európskych politikov.



Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom zastavila 1. januára 2025 zastavila dodávky ruského plynu cez Ukrajinu do Európy a Moldavska. Urobila tak v dôsledku nepredĺžení tranzitnej dohody zo strany Ukrajiny.