Fico podporil Vučiča, ulica podľa neho nesmie meniť výsledky volieb

Bratislava 21. marca (TASR) - Premiér SR Robert Fico v piatok v telefonoval so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom a vyslovil mu plnú podporu ako "legitímnemu predstaviteľovi Srbska - suverénnej, mierovej a hrdej krajiny". V príspevku na sociálnej sieti Facebook uviedol, že v demokratickej krajine ulica nesmie meniť výsledky slobodných volieb, píše TASR.



"Potvrdil som, že budem rešpektovať všetky rozhodnutia, ktoré si jeho krajina vyberie v zložitej a nepredvídateľnej medzinárodnej situácii. Na Slovensku, obdobne ako v Srbsku, je snaha zneužiť ulicu na zvrátenie výsledkov demokratických slobodných volieb," napísal predseda slovenskej vlády.



Podľa vyjadrenia Fica na Slovensku pravidelne organizujú protesty "čudné postavy, často napojené na majdany" na Ukrajine či protesty v Gruzínsku. Premiér vyhlásil, že každý týždeň sa vymýšľajú dôvody na organizovanie protivládnych protestov.



"Jedinou odpoveďou na pokusy zvaliť legitímnu slovenskú vládu cez zneužívanie verejnosti a šírenie klamstiev je pevne zotrvať na zásadách demokracie a výsledkoch slobodných volieb," napísal Fico.



Dodal, že sa teší na stretnutie s Vučičom a na prehlbovanie priateľských srbsko-slovenských vzťahov.



O telefonáte medzičasom na sieti Instagram informoval aj srbský prezident, ktorý podľa agentúry Tanjug označil diskusiu s Ficom za priateľskú a otvorenú. Fico podľa Vučiča podporuje politiku Srbska a boj jeho legitímnej vlády za mier a stabilitu v krajine a proti tým, ktorí ju ohrozujú vďake podpore zvonka.



Vučič uviedol, že sa s Ficom rozprával aj o aktuálnom geopolitickom a regionálnom vývoji, bezpečnostnej situácii, ceste Srbska do Európskej únie či ďalšiemu posilňovaniu bilaterálnych vzťahov.



"Vzťahy medzi našimi krajinami sú založené na vzájomnej dôvere a spolupráci a ja som opätovne vyjadril vďačnosť Slovensku za jeho principiálny postoj, čo sa týka podpory našej územnej celistvosti a zvrchovanosti, ako aj za jeho pomoc v procese integrácie Srbska do EÚ," napísal Vučič.



Srbskom v súčasnosti otriasajú protivládne protesty vedené študentmi. Sú reakciou na zrútenie betónovej nadstavby nad vchodom do železničnej stanice v meste Nový Sad. K tejto tragédii došlo 1. novembra 2024 a zahynulo pri nej 15 ľudí, väčšinou študentov. Časť srbskej verejnosti túto tragédiu spája s korupciou, ktorá v Srbsku podľa nich ovplyvňuje každodenný život, činnosť vládnych inštitúcií i realizáciu stavieb.



Pod tlakom protestov odstúpilo viacero srbských predstaviteľov vrátane premiéra Miloša Vučeviča. V záujme riešenia krízy v Srbsku väčšina opozičných strán v srbskom parlamente vo štvrtok navrhla vytvorenie prechodnej vlády, ktorá by pripravila voľby považované všetkými stranami za spravodlivé.