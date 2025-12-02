< sekcia Slovensko
Fico: Politický kalkul nemôže ohrozovať vzácne slovensko-české vzťahy
Vyhlásil to po stretnutí s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom, ktorý v utorok navštívil Slovensko.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Žiadny politický kalkul nemôže podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) ohrozovať vzácne slovensko-české vzťahy. Vyhlásil to po stretnutí s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom, ktorý v utorok navštívil Slovensko. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
„Veľmi sa teším, že dnes bola možnosť osobne sa stretnúť s novým predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom a jeho parlamentnou delegáciou kopírujúcou novú vládnu koalíciu. Skvelé stretnutie plné porozumenia a vzájomného rešpektu,“ zhodnotil Fico. Dodal, že opätovne vidí perspektívu spoločných rokovaní vlád SR a ČR a predovšetkým obnovenia sily V4, ktorá keď podľa jeho slov zaberie, vie meniť aj európske témy.
Okamura sa v utorok v Bratislave stretol aj s prezidentom SR Petrom Pellegrinim a predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD). Návšteva SR bola prvou zahraničnou cestou Okamuru vo funkcii predsedu Poslaneckej snemovne.
