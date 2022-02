Fico v liste pre Čaputovú: Otvorene ste dali prednosť záujmom USA

Bratislava 10. februára (TASR) - Rýchlosť, akou prezidentka SR Zuzana Čaputová ratifikovala dohodu o obrannej spolupráci Slovenska s USA, i to, že hlava štátu ignorovala zásadné výhrady k dohode, prehlbuje obavy o vážnosti záväzkov, ktoré má k cudzím mocnostiam. V otvorenom liste prezidentke to vyhlásil predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Podotkol, že jej konanie núti opozíciu vyvinúť maximálne úsilie na urýchlené zrealizovanie petičnej akcie vedúcej k referendu o zrušení obrannej dohody.



"Vážená pani prezidentka, svojím včerajším rozhodnutím ste otvorene dali prednosť záujmom USA pred záujmami SR, krajiny, ktorej ste hlavou. Znenie dohody, interpretačná doložka vlády USA, odborné stanovisko GP SR, ale aj ďalšie podrobné odborné analýzy potvrdzujú okrem iného, že dohoda je jednostranne výhodná len pre vládu USA, oprávňuje ozbrojeným silám USA minimálne jedenásť rokov bezplatne a úplne kontrolovať slovenské letecké základne v Kuchyni a na Sliači, poskytuje plné právo vojenským lietadlám USA slobodne pristávať, vzlietať na všetkých letiskách na území SR (teda aj civilných pod kontrolou SR) a slobodne prelietavať nad naším územím bez toho, aby bolo možné do týchto lietadiel vstupovať a kontrolovať ich," píše Fico v liste.



Okrem toho podľa jeho slov dohoda oprávňuje armádu USA doviezť bez súhlasu na územie SR akýkoľvek zbrojný materiál a muníciu a dáva na území SR v určitých prípadoch prednosť právu USA pred právom SR, pričom poskytuje príslušníkom americkej armády trestnú nepostihnuteľnosť slovenskými orgánmi.



Fico v liste označil za nepochopiteľné, že sa prezidentka "ani jeden jediný deň" nezamyslela nad skutočnosťou, že dohodu v NR SR nepodporil ani jeden opozičný poslanec, že koalícia neumožnila generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi predniesť zásadné odborné výhrady a neumožnila ani vystúpenie 25 opozičných poslancov k téme "silovým a nedemokratickým rozhodnutím o ukončení rozpravy". Tvrdí pritom, že väčšina občanov SR odmieta prítomnosť ozbrojených síl USA na našom území. Trvá na tom, že zmluva je pre Slovensko nevýhodná a že všetky tieto okolnosti mali viesť prezidentku k podaniu na Ústavný súd SR.



Dohodu s USA v stredu (9. 2.) schválil slovenský parlament a ešte v ten istý deň ju ratifikovala aj prezidentka Zuzana Čaputová. V Národnej rade SR za ňu hlasovalo 79 poslancov zo 140 prítomných, proti bolo 60 poslancov. Dohoda má umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda by mala platiť desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.