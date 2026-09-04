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Fico: Potenciál spolupráce s Bulharskom vidíme v energetike aj obrane
Predsedovia vlád sa zhodli, že vyradenie jadrových elektrární v niektorých členských štátov EÚ bolo chybou.
Autor TASR
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Sofia 4. septembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico sa v piatok v Sofii stretol s bulharským premiérom Rumenom Radevom. Šéf slovenskej vlády vidí potenciál prehlbovania spolupráce medzi oboma krajinami najmä v jadrovej energetike a obrane, ale aj ďalších oblastiach vrátane dodávok plynu. Premiéra Radeva pozval na návštevu SR a ponúkol mu aj spoluprácu s Vyšehradskou štvorkou (V4), ktorej SR aktuálne predsedá, informuje osobitný spravodajca TASR.
Predsedovia vlád sa zhodli, že vyradenie jadrových elektrární v niektorých členských štátov EÚ bolo chybou. Obe krajiny spája zámer vybudovať nové jadrové zdroje a plánujú partnerstvo s americkou spoločnosťou Westinghouse. Spoluprácu v tejto oblasti chcú rozvíjať najmä pri výmene skúseností a expertných znalostí. Na tento účel obe krajiny zriadia spoločnú komisiu, ktorá bude mať podľa slovenského premiéra veľký význam pre obe krajiny.
Radev uviedol, že Bulharsko chce prispieť k energetickej bezpečnosti a SR a diverzifikácii dodávok plynu, a pripomenul, že Bulharsko má prístup k terminálom skvapalneného plynu.
Fico očakáva, že rezort hospodárstva SR využije všetky výhody, ktoré Bulharsko má pri dovoze plynu do strednej Európy. „Výhody, ktoré poskytujú bulharské spoločnosti pri dodávkach plynu z iných zdrojov, sú pre Slovensko životne dôležité a naši operátori v tomto regióne a v tejto oblasti musia podstatne intenzívnejšie spolupracovať,“ uviedol Fico,
Premiér ocenil, že Bulharsko podporilo kandidatúru SR na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028/2029. SR zároveň bude presadzovať, aby sa Bulharsko stalo členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
Ohľadom spolupráce v EÚ majú SR a Bulharsko podľa Fica rovnaký názor na význam kohézie a spoločnej poľnohospodárskej politiky. Kohézia podľa premiéra neobmedzuje konkurencieschopnosť. „Kohéziu môžeme nastaviť tak, aby sa podporovala konkurencieschopnosť. To je iba otázka nastavenia projektov a kritérií,“ vyhlásil Fico. Šéfovia oboch vlád majú podľa Radeva spoločnú víziu o „mierovej, prosperujúcej a jednotnej“ Európe.
Partneri sa zhodli, že vojna, ktorú rozpútalo Rusko na Ukrajine, nemá vojenské riešenie. „Sme presvedčení, že vojenské riešenie nepripadá do úvahy. Vyzývame na zastavenie bojov a aby sa rokovalo a vyriešili konflikt diplomatickou cestou,“ deklaroval Radev.
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)
Predsedovia vlád sa zhodli, že vyradenie jadrových elektrární v niektorých členských štátov EÚ bolo chybou. Obe krajiny spája zámer vybudovať nové jadrové zdroje a plánujú partnerstvo s americkou spoločnosťou Westinghouse. Spoluprácu v tejto oblasti chcú rozvíjať najmä pri výmene skúseností a expertných znalostí. Na tento účel obe krajiny zriadia spoločnú komisiu, ktorá bude mať podľa slovenského premiéra veľký význam pre obe krajiny.
Radev uviedol, že Bulharsko chce prispieť k energetickej bezpečnosti a SR a diverzifikácii dodávok plynu, a pripomenul, že Bulharsko má prístup k terminálom skvapalneného plynu.
Fico očakáva, že rezort hospodárstva SR využije všetky výhody, ktoré Bulharsko má pri dovoze plynu do strednej Európy. „Výhody, ktoré poskytujú bulharské spoločnosti pri dodávkach plynu z iných zdrojov, sú pre Slovensko životne dôležité a naši operátori v tomto regióne a v tejto oblasti musia podstatne intenzívnejšie spolupracovať,“ uviedol Fico,
Premiér ocenil, že Bulharsko podporilo kandidatúru SR na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028/2029. SR zároveň bude presadzovať, aby sa Bulharsko stalo členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
Ohľadom spolupráce v EÚ majú SR a Bulharsko podľa Fica rovnaký názor na význam kohézie a spoločnej poľnohospodárskej politiky. Kohézia podľa premiéra neobmedzuje konkurencieschopnosť. „Kohéziu môžeme nastaviť tak, aby sa podporovala konkurencieschopnosť. To je iba otázka nastavenia projektov a kritérií,“ vyhlásil Fico. Šéfovia oboch vlád majú podľa Radeva spoločnú víziu o „mierovej, prosperujúcej a jednotnej“ Európe.
Partneri sa zhodli, že vojna, ktorú rozpútalo Rusko na Ukrajine, nemá vojenské riešenie. „Sme presvedčení, že vojenské riešenie nepripadá do úvahy. Vyzývame na zastavenie bojov a aby sa rokovalo a vyriešili konflikt diplomatickou cestou,“ deklaroval Radev.
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)