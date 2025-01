Fico povzbudil Turecko, aby hostilo mierové rokovania

Na snímke zľava predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan počas tlačovej konferencie po ich stretnutí v Ankare 20. januára 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Ankara 20. januára (TASR) - Premiér SR Robert Fico povzbudil Turecko, aby sa stalo krajinou, ktorá by mohla hostiť "rozhodujúcich hráčov" a prispieť k mieru na Ukrajine. Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Slovensko nemá podľa neho ambíciu organizovať stretnutie na najvyššej úrovni, ale podujatia mierového charakteru na nižších úrovniach, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.Vojenské riešenie vo vojne na Ukrajine podľa Fica neexistuje.vyhlásil Fico. Ohľadom mieru podľa neho treba byť realistický. Myslí si, že v dnešnej situácii je nemožné očakávať, že by Ruská federácia opustila územia, ktoré kontroluje. Nepredpokladá ani členstvo Ukrajiny v NATO.Prezidenta informoval aj o stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ale aj o svojich stretnutiach v Číne či Brazílii. Mierová schôdzka na najvyššej úrovni sa podľa neho musí uskutočniť v krajine, ktorá je v téme absolútne neutrálna a nemá vzťah k medzinárodnému trestnému súdu.Erdogan podľa vlastného vyjadrenia súhlasí s potrebou spravodlivého a trváceho mieru skôr, ako by sa vojna na Ukrajine mala ďalej prehĺbiť. Poznamenal, že Slovensko má kontakty aj s Ruskom, aj s Ukrajinou. Prioritou Turecka je podľa neho zabezpečiť bezpečnosť a stabilitu tiež v Sýrii.(osobitná spravodajkyňa TASR Mária Šumichrastová)