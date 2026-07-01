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Fico: Predsedníctvo SR vo V4 chce klásť dôraz aj na medzinárodné právo
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
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Bratislava 1. júla (TASR) - Vláda SR chce vstúpiť do predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (V4) so zásadou dôsledného dodržiavania medzinárodného práva, tiež so zásadou nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín a rešpektovaním cesty, ktorú si iné krajiny vyberú ako cestu riadenia svojich vnútorných záležitostí. Vyhlásil to v príhovore premiér Robert Fico (Smer-SD) pri príležitosti otvorenia slovenského predsedníctva vo V4. Krajiny V4 majú podľa neho záujem byť opäť silným regionálnym zoskupením. Fico zdôraznil, že prioritou slovenského predsedníctva je aj otázka mieru.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.