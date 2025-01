Fico predstavil návrh konceptu zmeny Ústavy SR, je otvorený diskusii

Bratislava 27. januára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok predstavil návrh konceptu zmeny Ústavy SR. Zakotviť sa v nej má napríklad uznanie len pohlaví muž a žena či zmena pohlavia len zo závažných dôvodov. Deti by podľa zmenenej ústavy mohli adoptovať len manželia, prípade pozostalí po rodičovi či opatrovateľovi dieťaťa. Návrh hovorí aj o tom, že štátne výchovno-vzdelávacie programy musia rešpektovať ústavu a v kultúrno-etických a hodnotových otázkach pred ňou nebudú mať prednosť právne záväzky EÚ či medzinárodné pakty. Fico o tom informoval na tlačovej konferencii. Deklaroval, že návrh nie je nemenný a o prípadných návrhoch zmien je otvorený rokovať.



"Sme pripravení na akékoľvek zmeny a zásahy. Toto je okruh tém, o ktorých chceme otvorene hovoriť tak s verejnosťou aj s našimi partnermi," vyhlásil premiér. Deklaroval tiež, že návrh prejde riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním. "Nejde mi o žiadne politické preteky, ak nebude záujem o tento typ zmeny novely Ústavy SR, myslím si, že máme aj iné veci, ktorým sa treba venovať," dodal.



Navrhnutý koncept zmien ústavy sa týka piatich okruhov. Prvým je suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Podľa návrhu by právne záväzné akty Európskej únie, ktoré sú v rozpore s Ústavou SR, nemali pred ňou prednosť. Rovnako by to bolo pri medzinárodných zmluvách.



V rámci zmien sa tiež navrhuje, že SR bude uznávať len pohlavie muža a ženy. Zmena pohlavia by bola možná len zo závažných dôvodov. Po novom by zároveň mohli adoptovať dieťa len manželia. "Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve alebo pozostalí manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa," priblížil Fico. Výnimočne by si podľa neho mohla osvojiť dieťa aj osamelá osoba, napríklad starý rodič v prípade smrti oboch rodičov.



Navrhované zmeny hovoria aj o tom, že školy budú učiť len to, čo je v súlade s ústavou, inak bude potrebný súhlas rodičov. Podľa návrhu teda musí byť štátny výchovno-vzdelávací program v súlade s ústavou a v prípade výchovno-vzdelávacieho procesu nad rámec tohto programu musia o účasti detí na ňom rozhodovať rodičia. Návrhom by sa v ústave tiež mala zakotviť garancia rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu.



Fico priblížil, že o návrhu už hovoril s opozičným KDH. "Nebola žiadna dohoda o podpore, o hlasovaní, o niečom. Bavili sme sa len o odbornej stránke veci. Pokiaľ ide o politickú podporu, to nás ešte len čaká, predpokladám, že keď pošlem každému predsedovi politickej strany tento koncept, že sa k nemu nejako vyjadrí, a potom môže byť rokovanie o prípadnej politickej podpore," ozrejmil predseda vlády SR.