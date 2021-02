Fico: Premiér je mimo zmyslov, Rusko o vakcínu oficiálne nepožiadal

Bratislava 23. februára (TASR) - Predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) je mimo zmyslov, čo je pre krajinu v danej situácii mimoriadne nebezpečné. Vláda zároveň stratila akúkoľvek autoritu a nemá šancu zabezpečiť zmenu. Vyhlásil to expremiér a predseda Smeru-SD Robert Fico na utorkovej tlačovej konferencii. Spochybnil rokovania premiéra s Ruskou federáciou o dodávkach vakcíny Sputnik aj jeho slová o množstve dávok, ktoré by nám vedeli poskytnúť. Kritizoval i odôvodnenie vlády k predlžovaniu núdzového stavu na Slovensku. Informoval tiež, že už vyzbierali v Smere-SD niekoľko desiatok tisícov podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách.



Fico tvrdí, že premiér klamal o tom, že by nám Rusko vedelo poskytnúť dva milióny dávok vakcíny Sputnik. "Neexistuje žiadna oficiálna objednávka na dva milióny kusov takejto vakcíny a rovnako nie je ani žiadne potvrdenie, že by takéto niečo bolo k dispozícii," hovorí a odvoláva sa na kontakty Smeru-SD v Rusku. Matoviča označil za blázna. "Jednoducho povie nejaký príbeh a je presvedčený, že tento príbeh je pravdivý," poznamenal. Kritizoval aj vyjadrenia premiéra o odborníkoch. "Premiér so zdravým rozumom nemôže povedať, že keď on riadil pandémiu, boli sme najlepší na svete, a že dnes, keď to riadia odborníci, sme najhorší na svete," povedal s tým, že je to urážka a na mieste odborníkov by nešiel na stretnutie, na ktoré ich premiér pozval.



Hovorí o potrebe výmeny vlády a aspoň nejakého nadobudnutia dôvery vo vzťahu k nej. Aj preto pokračujú v zbere podpisov na vyhlásenie referenda za predčasné voľby. Pri téme referenda poukázal na medializovaný list z jednej zo slovenských nemocníc, ktorým vedenie zakazovalo podpisové akcie v nemocnici a v jej ubytovacom zariadení. Podľa Fica ide o trestný čin marenia referenda a jeho prípravy. Myslí si, že je to protiústavné a vyzval generálnu prokuratúru, aby to preskúmala. Odvoláva sa na Ústavu SR, ktorá zaručuje petičné právo občanov. Zároveň odmieta spochybňovanie ústavnosti referendovej otázky.