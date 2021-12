Fico: Prezidentka a koalícia oklamali občanov, keď nechcú referendum

Bratislava 14. decembra (TASR) - Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico si myslí, že prezidentka Zuzana Čaputová i predstavitelia vládnej koalície oklamali občanov tým, že neplánujú umožniť referendum, ktoré by viedlo k predčasným parlamentným voľbám. Koalícia sa mala podľa jeho slov dohodnúť, že nepredloží zmenu Ústavy SR tak, aby umožnila konanie referenda o skrátení volebného obdobia.



"Najskôr to bola prezidentka, ktorá odignorovala 600.000 ľudí, ktorí žiadali referendum o predčasných voľbách. Potom to boli predstavitelia vládnej koalície, ktorí jednoznačne vyhlasovali, že referendum je najsprávnejší prístup k riešeniu vecí," povedal Fico na utorkovej tlačovej konferencii s tým, že koalícia bola pripravená zmeniť ústavu, aby mohlo byť referendum o predčasných voľbách. Predstavitelia vládnej koalície podľa neho nemienia zmeniť ústavu. Smer-SD sa pýta prezidentky, čo chce s touto situáciou robiť, keďže odporučila parlamentu novelizovať ústavu.



Prezidentka by si mala podľa Fica zavolať lídrov koalície, aby sa porozprávali, ako chcú tento stav riešiť. Smer-SD chce podľa jeho slov iniciovať referendum, riešiť to chcú po Vianociach. Fico zároveň informoval, že vo štvrtok (16. 12.) večer plánuje Smer-SD protest formou tzv. autosprievodu, detaily ešte strana predstaví.



Smer-SD zároveň v parlamente nepodporí návrh reformy nemocníc ani štátny rozpočet na budúci rok. "Pokiaľ ide o rozpočet, jednoznačne budeme hlasovať proti," konštatoval Fico. Dodal, že podľa neho ide nereálny súhrn "Matovičových čísel".



Prezidentka sa v prípade petície za referendum, ktoré iniciovala opozícia, obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR, ktorý následne v júli rozhodol, že navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady (NR) SR je protiústavná. Čaputová reagovala, že by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by NR SR rozhodla o zmene ústavy a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie. Označila to za jedno z možných riešení po rozhodnutí ÚS.