R.FICO pri príležitosti 1. mája upozornil na demontáž sociálneho štátu

Bratislava 1. mája (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico pri príležitosti Sviatku práce upozornil na demontáž sociálneho štátu a možné zadlžovanie ekonomiky. Podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini skonštatoval, že kríza v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu postavila novú vládu pred dôležitú úlohu zabezpečiť pre každého prácu a vyzdvihol jej význam v živote ľudí.



"Vláda nie je schopná reagovať na veľký prepad ekonomiky a dokonca hovorí o brutálnom zadlžení slovenskej ekonomiky až na úroveň 60 percent. Neminuli žiadne peniaze, a preto môžeme dnes povedať, že všetky negatíva, ktoré vidíme, ako rast nezamestnanosti, už idú na vrub súčasnej pravicovej vlády," uviedol Fico na sociálnej sieti.



Pri príležitosti sviatku práce zablahoželal tým, ktorí musia aj počas piatka pracovať. Deklaroval, že Smer-SD bude stáť za občanmi v prípade demontáže sociálneho štátu. Úlohou Smeru-SD v opozícii je podľa jeho slov "tvrdo vystupovať proti všetkým snahám zhoršovať postavenie ľudí práce a poukazovať na neprávosti a podvod, ktorý vláda Igora Matoviča (OĽaNO) začína napĺňať".



Pellegrini skonštatoval, že ešte pred niekoľkými mesiacmi bolo na Slovensku historicky najmenej nezamestnaných ľudí. "Zdalo by sa, že nezamestnanosť ako problém prestala existovať. No súčasná koronakríza postavila vládu pred zásadnú úlohu: naďalej umožniť ľuďom, aby mohli a najmä mali kde pracovať," uviedol.



Slováci sú podľa jeho slov pracovitý národ, potrebujú však na to dôstojné pracovné prostredie s dôstojným platom. "Urobme všetko pre to, aby sa práca nestala vymoženosťou pre vyvolených, ale široko dostupnou možnosťou pre všetkých ľudí na Slovensku," zdôraznil s tým, že práca človeka v živote posúva a umožňuje mu uživiť svojich blízkych.