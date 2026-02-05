< sekcia Slovensko
Fico prijme Stockera, uskutoční sa aj stretnutie Slavkovského formátu
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) prijme na budúci týždeň v utorok (10. 2.) rakúskeho spolkového kancelára Christiana Stockera. Stretnú sa na Úrade vlády (ÚV) SR v Bratislave. Témou bilaterálneho rokovania budú vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Rakúskom. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor ÚV.
Následne sa v historickej budove úradu vlády uskutoční stretnutie predsedov vlád krajín tzv. Slavkovského formátu. „Predseda vlády SR Robert Fico, predseda vlády Českej republiky Andrej Babiš a rakúsky spolkový kancelár Christian Stocker budú hovoriť najmä o konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ), venovať sa budú aj ďalším aktuálnym témam, ktoré budú predmetom mimoriadneho samitu EÚ,“ priblížil tlačový odbor.
