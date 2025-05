Fico priletel do Moskvy na oslavy 80. výročia konca 2. svetovej vojny

Moskva 8. mája (TASR) - Slovenský premiér Robert Fico vo štvrtok večer pristál na letisku v Moskve, kde sa zúčastní na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Počas svojej návštevy by mal absolvovať bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom či najvyšším predstaviteľom Vietnamu. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP a TASS.



Fico sa na záberoch odvysielaných ruskou štátnou televíziou Rossija 24 po vystúpení z lietadla na moskovskom letisku zvítal s ruskými predstaviteľmi. Vládny špeciál letky Ministerstva vnútra SR do Moskvy letel cez Maďarsko, Rumunsko, ponad Čierne more a Gruzínsko z dôvodu neumožnenia preletu ponad Estónsko, Litvu a Lotyšsko.



Súčasťou programu premiéra v Moskve má byť podľa jeho slov stretnutie hláv delegácií vo štvrtok večer a na druhý deň.



Slovenský premiér sa v Moskve zúčastní na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Už vopred avizoval, že chce vzdať úctu tisícom vojakov Červenej armády, ktorí zomreli pri oslobodzovaní SR, ako aj ďalším miliónom obetí „besnenia nacistov“.