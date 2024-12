Fico: Prognóza predčasných parlamentných volieb v roku 2025 je nulová

Bratislava 7. decembra (TASR) - Prognóza predčasných parlamentných volieb na Slovensku v roku 2025 je podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nulová. Vyhlásil to v relácii STVR Sobotné dialógy. Priznáva však, že v Národnej rade (NR) SR má vládna koalícia tesnú väčšinu.



"Boli prijaté všetky zákony, bol prijatý štátny rozpočet na rok 2025. Ak sa ma pýtate na perspektívu predčasných parlamentných volieb v roku 2025, odpovedám, že je nulová perspektíva," skonštatoval Fico.



Premiér opätovne odmieta, že by bola parlamentná alebo vládna kríza. Vláda podľa neho prijíma všetky zákony, zasadá aj v nedeľu, rovnako tak prechádzajú všetky dôležité zákony v parlamente. Veci bude potrebné riešiť až vtedy, keď vládna koalícia stratí väčšinu. Politické rozhovory budú podľa neho pokračovať, premiér však odkázal, že vydierať sa nenechajú. Na margo stále neobsadeného postu šéfa parlamentu povedal, že ho táto téma "absolútne nezaujíma" a nebude "jatriť" niečo, na čom nie je dohoda. Ultimáta odmieta.



Premiér obhajuje aj prijatie pozvania na oslavy víťazstva nad fašizmom v Moskve na budúci rok. Argumentuje tým, že si uvedomuje, kto zohral rozhodujúcu úlohu v druhej svetovej vojne. Tým, ktorí zabezpečili oslobodenie bývalého Československa, treba podľa neho prejaviť úctu a rešpekt. Neobáva sa ani toho, že by tam šiel sám spomedzi európskych alebo svetových lídrov.



Premiér sa nevyhol ani téme prognózy vývoja vojny na Ukrajine v roku 2025. Hovorí, že Rusko vojensky vyhráva a Ukrajina vojensky nikdy nevyhrá. Myslí si, že Rusko si udrží všetky územia, ktoré kontroluje a pre Ukrajinu sa pripravuje "pekný Mníchov", čo bude pre ňu veľmi bolestivé.



Premiér zároveň predpokladá veľkú nestabilitu v Európe. "Ideme do hrozných časov," povedal Fico s tým, že rok 2025 bude mimoriadne náročný. Deklaruje, že bude tvrdo obhajovať národné záujmy Slovenska, aj keby mal blokovať niektoré rozhodnutia v EÚ.