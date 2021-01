Fico: Reforma súdnictva a zmeny ústavy nevyriešia nedôveru v justíciu

Bratislava 6. januára (TASR) - Reforma súdnictva a novelizácia ústavy prijaté koncom minulého roka nevyriešia aktuálny problém s nedôverou v súdnictvo na Slovensku. Vyplýva to z tvrdení predsedu Smeru-SD Roberta Fica v rozhovore pre TASR. Hovorí o zastrašovaní a „kyjaku na sudcov“, o rozvrate právneho štátu, namieta spôsob prijatia reformy i niektoré jej ustanovenia. Tvrdí, že novelizácia ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) nemá nič spoločné s reformou súdnictva. Ide podľa neho len o snahu vytvoriť ešte väčší tlak, aby boli poslušní a rozhodovali tak, ako sa dozvedia z médií.



„O akej reforme hovoríme? Nevidíme v Ústave SR žiadne ustanovenia, ktoré by reálne riešili problém, o ktorom dnes ľudia na Slovensku hovoria," podotkol s tým, že novelizácia rieši napríklad nový spôsob kreovania Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorému navyše zobrali právomoc rozhodovať o súlade ústavných zákonov s ústavou samotnou. To podľa neho v praxi znamená, že ak Národná rada (NR) SR prijme nejaký zákon, o ktorom napokon ÚS povie, že je protiústavný, vláda môže zákon opätovne prijať ako ústavný a ÚS už nemôže nič povedať. Kolíkovú označil za typickú predstaviteľku mimovládnej organizácie. "Toto s reformou súdnictva nemá nič spoločné. To je len kyjak na sudcov. O tom všetkom bola celá novelizácia ústavy,“ dodal.



Smeru-SD podľa jeho slov najviac prekáža, že sa novela ústavy riešila v núdzovom stave. Poukázal na vyjadrenia medzinárodných organizácií, ktoré upozorňujú na riziká. Fico podotkol, že okrem toho sa riešila aj novela ústavného zákona o bezpečnosti štátu v núdzovom stave a, navyše, v skrátenom legislatívnom konaní.



V súvislosti s reformou justície hovorí tiež o zastrašovaní sudcov. Ako príklad uviedol, že o väzbe sudcov už nebude rozhodovať ÚS SR. Tvrdí, že ministerka bude môcť prehodiť ktoréhokoľvek sudcu na iný súd v rámci zmien súdnej mapy. Fico namieta i nový trestný čin pokrivenia práva. „Stačí, aby niekto mal pocit, že sudca rozhodol inak, ako očakávajú médiá. Toto je nevídaná situácia,“ poznamenal. Hovorí že v Európskej komisii to „začína vrieť okolo Slovenska“. Obáva sa zaradenia SR na zoznam sledovaných krajín z hľadiska fungovania právneho štátu.



Pri zriadení Najvyššieho správneho súdu SR ho vyrušuje, že jeho predsedom môže byť nesudca. Pýta sa, či to opäť nechystajú pre konkrétneho človeka, ktorý by bol ochotný pracovať pre koalíciu. Ministerka si podľa neho aj tu rieši problém so sudcami. Poukázal na kompetenciu tohto súdu riešiť disciplinárne priestupky sudcov a prijímať voči nim i najtvrdšie opatrenia vrátane vyzlečenia z talára.