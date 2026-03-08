Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fico rokoval s ministrom zahraničia SAE Ál Nahjánom

Na snímke premiér Robert Fico. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Fico na rokovaní poďakoval krajine za doterajšiu pomoc pri organizovaní evakuácie Slovákov z regiónu.

Bratislava 8. marca (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) v nedeľu rokoval na Úrade vlády SR s ministrom zahraničných vecí Spojených arabských emirátov (SAE) Abdulláhom bin Zájidom Ál Nahjánom. Témou stretnutia bola najmä aktuálna situácia na Blízkom východe a pomoc slovenským občanom, ktorí sa nachádzajú aj v Emirátoch. Zároveň informoval, že v utorok (10. 3.) by sa mal uskutočniť prvý slovenský let z Bratislavy do Dubaja, ktorý organizujú rezorty obrany, zahraničia a vnútra. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.

Fico na rokovaní poďakoval krajine za doterajšiu pomoc pri organizovaní evakuácie Slovákov z regiónu. „Privítal som otvorenosť Spojených arabských emirátov pri zabezpečovaní evakuácií slovenských občanov prostredníctvom lietadiel Spojených arabských emirátov s možnosťou priamych letov medzi Bratislavou a Dubajom,“ uviedol premiér a vyjadril plnú solidaritu Emirátom pre opakované raketové útoky z Iránu. Počas stretnutia zároveň adresoval pozvanie na oficiálnu návštevu Slovenska prezidentovi SAE Muhammadovi bin Zájidovi Ál Nahjánovi.

Ako spresnil úrad vlády, rokovanie sa týkalo aj bilaterálnej spolupráce a investičných projektov. Minister zahraničných vecí prejavil osobitný záujem o spoluprácu v jadrovej energetike. „Premiér ocenil aktivity Emirátov v regióne, ktoré sú dôležitým stabilizačným faktorom, a prisľúbil taktiež súčinnosť SR pri rokovaniach o uzatvorení dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a krajinami Perzského zálivu - Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive,“ dodal.

Na stretnutí s ministrom zahraničných vecí SAE sa zúčastnili aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, minister obrany Robert Kaliňák (obaja Smer-SD) a štátny tajomník rezortu zahraničia Marek Eštok. Blanár doplnil, že v súčasnosti prebieha aktívna komunikácia medzi krajinami, kde hľadajú konkrétne možnosti, ako zvýšiť evakuačné kapacity, napríklad aj prostredníctvom veľkokapacitných lietadiel SAE. „Ostávame tak v kontakte pri riešení detailov, ako riešiť evakuáciu spoločne, aby sme zabezpečili čo najskorší návrat občanov SR do bezpečia na Slovensko,“ podotkol.

Premiér pripomenul, že v nedeľu priletí 13. a 14. repatriačný let, ktoré doteraz evakuovali slovenských občanov z Jordánska, Ománu a Saudskej Arábie.
