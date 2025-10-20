< sekcia Slovensko
Fico rokoval s prezidentom SAE o posilnení bilaterálnej spolupráce
Slovensko a SAE počas návštevy premiéra v Abú Zabí podpísali dohodu o posilnení vzájomných hospodárskych vzťahov a memorandum o posilnení investičných väzieb.
Autor TASR
Abú Zabí 20. októbra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico v pondelok rokoval v Spojených arabských emirátoch (SAE) o posilnení bilaterálnej spolupráce s tamojším prezidentom šejkom Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom. TASR o tom informuje na základe správy tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR, miestneho denníka The National a emirátskej tlačovej agentúry WAM.
Obaja predstavitelia diskutovali o prehĺbení spolupráce vo viacerých odvetviach vrátane obchodu, obnoviteľnej energie, inovácií, technológií budúcnosti či kultúre. Prezident SAE a slovenský premiér si vymenili názory na regionálne i medzinárodné otázky a zdôraznili dôležitosť podpory dialógu a diplomacie v čase kríz.
„Prezident Spojených arabských emirátov je známy svojím inovatívnym prístupom k vlastnej krajine, ale aj osobitne čulými vzťahmi so všetkými svetovými lídrami, počnúc americkým, čínskym prezidentom až po hlavu Ruskej federácie. Nie je preto prekvapujúce, že významnú časť nášho stretnutia sme venovali vojne na Ukrajine, kde sme obidvaja presvedčení, že nemá vojenské riešenie, a kde vkladáme veľké nádeje do summitu Trump - Putin v Budapešti,“ uviedol Fico.
Slovensko a SAE počas návštevy premiéra v Abú Zabí podpísali dohodu o posilnení vzájomných hospodárskych vzťahov a memorandum o posilnení investičných väzieb. Za SR dokumenty podpísal štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vladimír Šimoňák, za SAE tamojší minister pre zahraničný obchod.
„Po dlhom osobnom rozhovore s pánom prezidentom som absolútne presvedčený, že sme našli spoločnú vôľu spolupracovať v oblasti dopravnej infraštruktúry, spomeniem aspoň prístav na Dunaji, ale aj v oblasti zbrojárskeho priemyslu, kde sa otvorili dvere slovenským firmám,“ pokračoval premiér a spomenul, že šejk Ál Nahján je pripravený navštíviť Slovensko.
Fico na záver dodal, že jeho oficiálna návšteva v Spojených arabských emirátoch trvala menej ako 24 hodín. Súčasťou vládnej delegácie boli aj minister obrany Robert Kaliňák, minister dopravy Jozef Ráž, minister pôdohospodárstva Richard Takáč a štátni tajomníci ministerstva zahraničia a ministerstva hospodárstva Marek Eštok a Vladimír Šimoňák.
