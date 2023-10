Fico:Rokovania o novej vláde pokračujú,informovať budeme až o záveroch

Bratislava 10. októbra (TASR) - Rokovania o novej vládnej koalícii po septembrových parlamentných voľbách pokračujú. Uviedol to predseda Smeru-SD Robert Fico pred utorkovým stretnutím predsedníctva strany.



"Ideme sa poradiť, čo ďalej, ako budeme postupovať. Rokovania ďalej prebiehajú," povedal Fico. Podčiarkol, že informovať o nich nebudú dovtedy, kým nebudú závery. "Všetko je v hre," poznamenal.



Fico počas dňa rokoval aj s SNS. Podľa informácií TASR by mali strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS oznámiť dohodu v stredu (11. 10.). Zatiaľ to nik zo spomínaných strán oficiálne nekomentoval.



Robert Kaliňák zo Smeru-SD skonštatoval, že od volieb nemali možnosť pozrieť sa na aktuálnu situáciu z pohľadu vyjednávaní a možností zostavenia vlády. Verí, že rokovania sú v dobrom stave.



Na otázku o ponukách pre Hlas-SD od Progresívneho Slovenska odpovedal, že rozhodnúť sa musia tí, ktorým sú ponuky dávané. Nevie, ako sa Hlas-SD rozhodne. Verí, že Hlas-SD aj SNS sa budú riadiť svojimi slovami z kampane. Kaliňák tvrdí, že ľudia odmietli Progresívne Slovensko vo voľbách, argumentuje rozložením síl.



Poverenie na zostavenie vlády má predseda víťaznej strany Smer-SD. Podľa doterajších informácií rokuje najmä s Hlasom-SD a SNS. Predsedníctvo KDH spoločnú vládu so Smerom-SD odmietlo, o téme má rokovať ešte Rada KDH. Neformálne rokovania vedie aj PS. Vytvoriť by chcelo štvorkoalíciu s Hlasom-SD, KDH a SaS.