Fico: Rozhodnutie vlády ČR neovplyvní suverénnu zahraničnú politiku SR

Bratislava 6. marca (TASR) - Rozhodnutie českej vlády neovplyvní podľa premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) suverénnu slovenskú zahraničnú politiku. Vyhlásil to v reakcii na zrušenie plánovaného spoločného rokovania českej a slovenskej vlády. Dôvodom sú rozdielne názory oboch vlád na vojnu na Ukrajine. Slovenská vláda berie podľa Fica na vedomie, že hlboké česko-slovenské vzťahy sa rozhodla česká vláda ohroziť. Ako však podotkol, česká vláda je na Slovensku vítaná.



"Slovenská vláda nebude nikdy vystavovať hlboké slovensko-české vzťahy žiadnemu ohrozeniu. Berieme na vedomie, že česká vládna garnitúra sa ich rozhodla ohroziť len preto, lebo má záujem podporovať vojnu na Ukrajine, kým slovenská vláda otvorene hovorí o mieri," skonštatoval Fico.



Premiér zároveň deklaruje, že česká vláda je na Slovensku kedykoľvek vítaná. Podotýka, že vzájomné politické vzťahy nebudú zaťažovať rozdielnymi pohľadmi na svet, ktoré nemajú nič spoločné so slovensko-českým spolužitím. Vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi označuje za jedinečné a historicky osvedčené. "Sú pôžičkami vzájomnej dôvery. Sú plné priateľstva, príbuzenských vzťahov a porozumenia," doplnil.



Český premiér Petr Fiala po stredajšom rokovaní vlády oznámil, že Česko odložilo česko-slovenské medzivládne konzultácie. Spoločné zasadnutie vlád, ktoré sa malo uskutočniť na prelome apríla a mája v ČR, nebude. Jedným z dôvodov je aj minulotýždňová schôdzka slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. "Nepovažujeme za vhodné, aby sme uskutočnili v budúcich týždňoch či mesiacoch medzivládne konzultácie s vládou Slovenskej republiky tak, ako sme o nich uvažovali a ako sme sa na nich dohodli," oznámil Fiala s tým, že spolupráca medzi krajinami sa nekončí.