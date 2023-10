Fico: S preferovanými partnermi nemáme zásadné programové rozdiely

Bratislava 3. októbra (TASR) - Rokovania o vytvorení koalície si vyžadujú striedmosť vo verejných vyjadreniach. Na sociálnej sieti to v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa výsledkov prvých rozhovorov o zostavení vlády uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico. "S potešením však môžem skonštatovať, že pri rokovaní s preferovanými koaličnými partnermi som nenarazil na zásadné programové rozdiely," zdôraznil vo videopríhovore.



Upozornil na to, že prvé rozhovory sa týkajú obsahu budúceho vládneho programu, nie personálnych otázok. Vyhlásil zároveň, že žiadosťou Smeru je "plné rešpektovanie výsledkov parlamentných volieb".



Fico takisto informoval o tom, že požiadal súčasného premiéra Ľudovíta Ódora o súčinnosť pri poskytnutí informácií o vývoji verejných financií. "V stredu sa stretáva odborný tím Smeru-SD s ministrom financií Michalom Horváthom a jeho spolupracovníkmi," oznámil Fico. "Akýkoľvek program vlády musí vychádzať z presných údajov a kvalifikovaných odhadov," dodal. Zopakoval, že konsolidácia verejných financií nesmie ísť na úkor dosiahnutých sociálnych štandardov.



Od Ódorovho kabinetu Fico tiež očakáva, že na stredajšom rokovaní vlády promptne zareaguje na rozhodnutie Poľska i Česka zaviesť na hraniciach so Slovenskom dočasné hraničné kontroly a "rozhodne o obnovení hraničných kontrol na slovensko-maďarských hraniciach".



Fica ako lídra víťaznej strany v sobotňajších (30. 9.) parlamentných voľbách poverila rokovaním o zostavení vlády v pondelok (2. 10.) prezidentka Zuzana Čaputová. Fico sa stretol s predsedom Hlasu-SD Petrom Pellegrinim, podľa medializovaných informácií mal hovoriť aj s predsedom SNS Andrejom Dankom.



Predseda národniarov na sociálnej sieti takisto potvrdil intenzívne rokovania, ich obsah a progres smerujúci k spojeniu však bližšie komentovať nechcel. "Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič," napísal Danko v statuse.