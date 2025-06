Fico sa chce v Kazachstane a Uzbekistane sústrediť na zbrojárstvo

Bratislava 8. júna (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa chce počas návštevy v Kazachstane a Uzbekistane sústrediť najmä na zbrojársky priemysel. Do Strednej Ázie vycestuje slovenská delegácia v nedeľu, návšteva potrvá do stredy (11. 6.). Premiér o tom informoval na nedeľňajšej tlačovej konferencii.



Návšteva Uzbekistanu a Kazachstanu má byť podľa premiéra orientovaná predovšetkým na nadviazanie strategického partnerstva s Uzbekistanom a oživenie ekonomických a priateľských vzťahov s oboma krajinami. „Chcem sa osobne sústrediť na problematiku zbrojárskej výroby, pretože tu vidíme obrovský potenciál,“ povedal Fico.



Predseda vlády tiež skonštatoval, že v roku 2024 zbrojársky priemysel prispel do HDP sumou 1,14 miliardy eur a ťahal hospodársky rast Slovenska. Ambíciou je, aby v roku 2025 príspevok dosiahol sumu 1,5 miliardy, čo predstavuje jedno percento HDP.



„Z tohto dôvodu je veľmi správne, ak sa vláda SR pokúša spolupracovať s inými krajinami nielen na spoločných projektoch, ale predovšetkým na dodávkach toho, čo Slovensko je schopné vyprodukovať a máme niekoľko špeciálnych produktov v zbrojárskej výrobe, ktoré sú vo svete atraktívne,“ uviedol premiér.