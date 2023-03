Fico sa pýta,či sa niečo zmení, keď rezort zdravotníctva povedie Heger

Bratislava 5. marca (TASR) - Líder opozičného Smeru-SD Robert Fico sa pýta, či sa niečo zmení, keď ministerstvo zdravotníctva povedie Heger. Odchod Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) z čela rezortu je podľa neho súčasťou podstatne širšieho problému, poukazuje na neschopnosť vlády. Podľa vicepremiérky a predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej mal Lengvarský odísť už dávno, kritizuje spôsob, akým odišiel. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



Exminister podľa Remišovej odišiel "na hulváta". "Popodpisoval ešte nejaké zmluvy, ktoré mu ležali na stole, to sa nerobí," skonštatovala. Fico jeho odchod vníma ako súčasť podstatne širšieho problému. "Pýtam sa, čo sa zmení na ministerstve zdravotníctva, ak ho riadi Heger. Už je dočasne poverený premiér, minister financií aj minister zdravotníctva. Má viac funkcií ako japonská kalkulačka.(...) Akú máme garanciu, že rozhádaná vláda dokáže viesť krajinu do septembra," skonštatoval.



V súvislosti s otázkou skoršieho termínu predčasných volieb, ktorý možno vyhlásiť už iba v pondelok (6. 3.), Fico považuje za najrozumnejšie zvolať okrúhly stôl všetkých predsedov parlamentných strán. "Ten musí rozhodnúť, ako budeme konať," skonštatoval. Pripomenul, že s júnovým termínom súhlasí prezidentka i všetky parlamentné strany okrem OĽANO a SaS. Remišová označila za totálny amaterizmus, že sa Smer-SD pri odvolávaní vlády nedohodol so stranou SaS aj na termíne predčasných volieb.



Remišová Fica skritizovala za to, že sa v piatok (3. 3.) zúčastnil na zhromaždení, kde ľudia vyjadrovali aj podporu Rusku. "Účasť bývalého premiéra na mítingu, kde sa vykrikuje sláva Putinovi a sláva Rusku pokladám za nevlastenecké a neslovenské," vyhlásila. Fico reagoval, že mu nikto nezabráni na mítingy chodiť. Zdôraznil, že ľudia v demokracii majú právo vyjadriť svoj názor. V tejto súvislosti tiež skritizoval RTVS za to, že o piatkovom pochode informovala podľa jeho slov neobjektívne.



V diskusii sa dotkli aj témy vojny na Ukrajine. Sankcie voči Rusku podľa Fica nepomáhajú, potrebné sú podľa neho mierové rokovania. Zopakoval, že nepodporuje dovoz zbraní Ukrajine. Vicepremiérka zdôraznila, že každý si praje mier a Európska únia robí všetko preto, aby k nemu došlo.



Remišová okrem iného vyzvala Fica, aby sa ospravedlnil za svoje správanie voči ženám. Fico v súvislosti s výhražným listom, ktorý prišiel redaktorke RTVS, odmietol politickú zodpovednosť. Zdôraznil tiež, že zároveň odmieta akúkoľvek formu vyhrážania.