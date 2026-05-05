Utorok 5. máj 2026
Fico sa stretol s bieloruskou opozičnou líderkou Cichanovskou

Slovenský premiér Rober Fico (horný rad druhý sprava) pózuje s lídrami pre spoločnú fotografiu počas 8. summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Jerevane v pondelok 4. mája 2026. Foto: TASR - Úrad vlády SR

Fico s Cichanovskou podľa príspevku diskutovali o dôležitosti spoločnej európskej podpory Bieloruska a Ukrajiny.

Autor TASR
Jerevan 4. mája (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico sa na okraji summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v arménskom Jerevane stretol s líderkou bieloruskej opozície Sviatlanou Cichanovskou. Tá o tom informovala v pondelok na sociálnej sieti Telegram, píše TASR.

Fico s Cichanovskou podľa príspevku diskutovali o dôležitosti spoločnej európskej podpory Bieloruska a Ukrajiny, ako aj o možnostiach ďalšej spolupráce medzi Slovenskom a demokratickými silami. Zhovárali sa aj o Bielorusku v kontexte Ukrajiny - Cichanovská tiež plánuje navštíviť Kyjev.

„Spoločná európska podpora Bieloruska a Ukrajiny je dnes obzvlášť dôležitá. Je v spoločnom európskom záujme zachovať jednotu, posilniť podporu a rozvíjať spoluprácu. Demokratické Bielorusko je pripravené byť v týchto záležitostiach spoľahlivým partnerom a spojencom,“ napísala Cichanovská.
