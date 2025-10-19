< sekcia Slovensko
Fico sa v Abú Zabí stretne s prezidentom Zájidom Ál Nahjánom
Podľa premiéra existuje medzi politikou SR a SAE „veľa spoločných bodov", čo je predpokladom priateľskej a vzájomne výhodnej spolupráce.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava/Abú Zabí 19. októbra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico odcestoval do Spojených arabských emirátov (SAE), kde s vládnou delegáciou v pondelok absolvuje oficiálne rokovania s najvyššími predstaviteľmi krajiny a stretne sa aj s prezidentom Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom. Od rokovaní očakáva významné investičné impulzy pre Slovensko. TASR o tom informuje podľa správy tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR a oficiálneho profilu slovenského premiéra na platforme Facebook.
„Slovensko potrebuje investície, potrebujeme v roku 2026 podporovať hospodársky rast. Preto v rámci slovenskej suverénnej zahraničnej politiky, orientovanej na všetky štyri svetové strany, hľadáme všetky príležitosti na spoluprácu,“ vyhlásil Fico na úvod videa zverejneného na Facebooku.
„Spojené arabské emiráty sú federatívnou krajinou garantujúcou v danom regióne stabilitu a prosperitu. Ide o štát s fantastickými inovatívnymi prístupmi, ale súčasne krajinu, ktorej veľmi, veľmi záleží na vlastnej identite, suverenite a tradíciách, na ktorých vznikla,“ pokračoval Fico.
Podľa premiéra tak existuje medzi politikou SR a SAE „veľa spoločných bodov, čo je predpokladom priateľskej a vzájomne výhodnej spolupráce“.
Vo videu lídrom SAE Fico poďakoval za „fantastické privítanie a pohostinnosť“ a vyjadril nádej, že prezident Muhammad bin Zájid Ál Nahján čoskoro navštívi Slovensko.
Podľa slov slovenského premiéra pôjde o veľmi krátku návštevu a v pondelok poobede pricestuje naspäť do Bratislavy.
„Slovensko potrebuje investície, potrebujeme v roku 2026 podporovať hospodársky rast. Preto v rámci slovenskej suverénnej zahraničnej politiky, orientovanej na všetky štyri svetové strany, hľadáme všetky príležitosti na spoluprácu,“ vyhlásil Fico na úvod videa zverejneného na Facebooku.
„Spojené arabské emiráty sú federatívnou krajinou garantujúcou v danom regióne stabilitu a prosperitu. Ide o štát s fantastickými inovatívnymi prístupmi, ale súčasne krajinu, ktorej veľmi, veľmi záleží na vlastnej identite, suverenite a tradíciách, na ktorých vznikla,“ pokračoval Fico.
Podľa premiéra tak existuje medzi politikou SR a SAE „veľa spoločných bodov, čo je predpokladom priateľskej a vzájomne výhodnej spolupráce“.
Vo videu lídrom SAE Fico poďakoval za „fantastické privítanie a pohostinnosť“ a vyjadril nádej, že prezident Muhammad bin Zájid Ál Nahján čoskoro navštívi Slovensko.
Podľa slov slovenského premiéra pôjde o veľmi krátku návštevu a v pondelok poobede pricestuje naspäť do Bratislavy.