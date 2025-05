Fico sa v Moskve krátko stretol s Putinom, rozprával sa i s Lukašenkom

Moskva 9. mája (TASR) - Slovenský premiér Robert Fico sa v piatok pred vojenskou prehliadkou v Moskve pri príležitosti 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny v Európe stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, s ktorým si potriasol ruku. Po prehliadke krátko diskutoval aj s bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom, ktorý vyzdvihol Ficovu návštevu Ruska. Upozornili na to agentúra BelTA a portál Politico, informuje TASR.



Putin privítal Fica v Kremli krátko pred začiatkom vojenskej prehliadky na priľahlom Červenom námestí. Prijal aj srbského prezidenta Aleksandara Vučiča. Fico je jediným lídrom niektorého z členských štátov EÚ, ktorý na oslavy do Moskvy tento rok prišiel.



Bieloruská agentúra BelTA píše, že po ceremóniách Fico krátko diskutoval aj s Lukašenkom. „Výborne! Povedali ste, že prídete. A prišli ste!“ povedal Ficovi podľa agentúry BelTA bieloruský líder.



Lukašenko tiež pri príležitosti osláv 80. výročia víťazstva v druhej svetovej vojne poslal pozdrav zahraničným lídrom vrátane SR.



„Som presvedčený, že Veľké víťazstvo vybojované za cenu obrovských strát zostane navždy symbolom triumfu dobra nad zlom, slobody nad zotročením. Bieloruský ľud si veľmi váži, že vaša krajina uchováva pamiatku na činy sovietskych a slovenských vojakov, ktorí spoločne bojovali proti nacistom. Verím, že ochrana spoločnej historickej pravdy môže slúžiť ako spoľahlivý základ nielen pre rozvoj a upevňovanie bielorusko-slovenských vzťahov, ale aj pre zabezpečenie mieru a stability v celej Európe,“ uviedol bieloruský líder v posolstve Ficovi.



Slovenský premiér v piatok po vojenskej prehliadke spolu s ostatnými prítomnými štátnikmi položil vence a kytice kvetov k Hrobu neznámeho vojaka v Alexandrovskom sade pri hradbách Kremľa. Avizoval tiež viacero bilaterálnych stretnutí vrátane rokovaní s Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom alebo prezidentom Brazílie Luizom Ináciom Lulom da Silvom.



Ficovu návštevu, ktorá sa uskutočnila v čase, keď Rusko už viac ako tri roky vedie vojnu proti Ukrajine, kritizovalo viacero európskych predstaviteľov. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v piatok uviedla, že Fico stojí na nesprávnej strane dejín, keď sa stretáva so šéfom Kremľa Putinom, na rozkaz ktorého ruské jednotky vo februári 2022 napadli susednú Ukrajinu. Nesúhlas jeho cestou vyjadrili aj pobaltské štáty, ktoré slovenskému vládnemu špeciálu nepovolili prelet na ceste do Moskvy.