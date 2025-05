Fico rokoval s generálnym tajomníkom Komunistickej strany Vietnamu

Moskva 9. mája (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico sa v piatok počas návštevy Moskvy pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe stretol s generálnym tajomníkom Komunistickej strany Vietnamu To Lamom. Rokovali spolu o bilaterálnej spolupráci vo viacerých oblastiach. Premiér tiež potvrdil, že v druhej polovicu tohto roka vycestuje na oficiálnu návštevu Vietnamu. Fico o tom informoval vo videu na sociálnej sieti Facebook, píše TASR.



Fico pripomenul, že SR nedávno uznala vietnamskú národnostnú menšinu a vo Vietname si tento krok podľa neho vysoko cenia. Partnerov z ázijskej krajiny tiež požiadal o zrušenie vízovej povinnosti pre slovenských občanov. Tento krok podľa Fica môže otvoriť dvere pre turistov, podnikateľov, študentov a predstaviteľov kultúry.





Fico vyzdvihol, že spoluprácu s Vietnamom chce SR prehlbovať v oblasti zbrojárskeho priemyslu a v jadrovej energetike. Premiér pripomenul, že vláda v Hanoji nedávno rozhodla o výstavbe novej jadrovej elektrárne a vietnamskej strane ponúkol slovenskú expertízu v tejto oblasti.



„Sme krajiny, ktoré sú odsúdené na spoluprácu. Nemáme otvorené žiadne otázky, ktoré by nás vyrušovali. Prosím uvedomme si, že v minulosti študovalo na Slovensku 10.000 študentov z Vietnamu. Mnohí z nich sú na vysokých pozíciách v tejto krajine,“ pripomenul Fico. Zdôraznil tiež, že SR potrebuje kvalifikovanú pracovnú silu najmä v priemysle. Podľa premiéra je možné spolupracovať s Vietnamom aj v tejto oblasti.



Fico okrem stretnutia s To Lamom absolvuje v Moskve aj bilaterálne schôdzky s prezidentmi Brazílie, Číny a Ruska.