Fico sa vo Washingtone stretol s Muskom, rokovali o USAID aj o clách

Washington 21. februára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico sa počas pracovnej cesty v USA stretol s miliardárom a šéfom amerického úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE) Elonom Muskom. Rokovali o Agentúre Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID), ktorá podľa Fica financovala na Slovensku "protivládne mimovládne organizácie". Diskutovali aj o amerických clách na európske tovary a investičných príležitostiach na Slovensku. Premiér o tom v piatok informoval na sociálnej sieti Facebook, píše TASR.



USAID podľa Fica poskytovala slovenským mimovládnym organizáciám a médiám "pomerne veľké finančné prostriedky", za ktoré následne vykonávali "protivládnu činnosť". Musk Fica ubezpečil, že táto "éra skončila, pretože administratíva nového amerického prezidenta nemá záujem, aby sa cez americké peniaze zasahovalo do vnútorných záležitostí iných krajín".



Fico s Muskom rokoval aj o clách, ktoré chce americký prezident Donald Trump uvaliť na európske tovary. Dotkli sa Trumpovho rozhodnutia uvaliť 25-percentné clo na dovoz ocele a hliníka. Podľa Fica sa však toto opatrenie viac týka iných regiónov sveta ako Európskej únie.



Predseda vlády SR považuje za vážnejší problém možné uvalenie ciel na automobily. Fico podľa vlastných slov naliehal na Muska a povedal mu, že clá na automobily sú téma, s ktorou sa netreba ponáhľať, a bolo by podľa neho vhodné vytvoriť časový priestor na vydiskutovanie tejto otázky.



Premiér si myslí, že jedným z riešení by mohli byť rovnaké sadzby na autá dovážané z USA aj z EÚ alebo nulová sadza ciel. Musk Ficovi povedal, že súčasná administratíva presadzuje myšlienku rovnakých taríf.



Ďalšou témou na stretnutí boli investičné príležitosti v SR. S Muskom hovorili o možnosti umiestnenia dátových centier na Slovensku pre projekty týkajúce sa umelej inteligencie. V tejto súvislosti Fico pozval členov Muskovho tímu na návštevu SR. Predseda vlády tiež upozornil, že Muskova spoločnosť Tesla hľadá krajinu, v ktorej by mohla vyrábať svoje elektrické automobily.



Fico na návštevu USA odletel vo štvrtok. V piatok navštívi Arlington, kde si uctí slovenského vojaka, ktorý slúžil v americkej armáde. Následne vystúpi s prejavom na Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC), ktorú chce premiér využiť aj na stretnutia s významnými predstaviteľmi.













