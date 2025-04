Fico sa zastal šéfky agentúry štátom podporovaného nájomného bývania

Bratislava 13. apríla (TASR) – Odsúdenie riaditeľky Agentúry pre štátom podporované nájomné bývanie (AŠPNB) Evy Lisovej je zahladené a treba na ňu pozerať ako na nevinnú a bezúhonnú. V reakcii na vyjadrenia opozičných politikov to v nedeľu na sociálnej sieti zopakoval premiér Robert Fico (Smer-SD).



„Šokovalo ma, ako sa nikto nezastal riaditeľky agentúry pre štátom podporované nájomné bývanie, keď ju atakovali opoziční poslanci, za to, že bola v minulosti právoplatne potrestaná súdom. Jej odsúdenie zahladené, má teraz čistý register a musíme na ňu hľadieť ako na nevinnú a bezúhonnú,“ povedal premiér. Pripomenul, že v minulosti bol za špeciálneho prokurátora zvolený Daniel Lipšic, ktorého súd uznal vinného za usmrtenie pri autonehode a tvrdil, že v tomto prípade to médiá nekritizovali.



Lisová sa v reakcii na zverejnené informácie tento týždeň vyjadrila, že jej odsúdenie sa týkalo skutku spred takmer 20 rokov, ktorý nesúvisel s výkonom verejnej funkcie. „V čase nástupu do mojej súčasnej funkcie som spĺňala všetky zákonné podmienky na jej výkon vrátane podmienky bezúhonnosti,“ uviedla šéfka AŠPNB. Vytváranie negatívneho obrazu zverejňovaním informácii o zahladenom odsúdení považuje Lisová za hrubý zásah do jej práv a je podľa nej v rozpore s princípmi právneho štátu.



„Zároveň nevylučujem, že sprístupnením mojich osobných údajov, ktoré sa v rozsudkoch zverejňujú v anonymizovanom znení mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu podľa osobitnej časti Trestného zákona a v tomto smere podniknem ďalšie právne kroky na vyvodenie možnej trestnoprávnej zodpovednosti,“ dodala Lisová.