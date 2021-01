Fico si vie predstaviť rokovanie s Pellegrinim

Bratislava 10. januára (TASR) - Predseda strany Smer-SD Robert Fico by pri zostavovaní vlády po prípadných predčasných voľbách vedel rokovať aj s odídencami zo Smeru-SD okolo Petra Pellegriniho. Uviedol to v rozhovore pre TASR s podmienkou, že to Hlas-SD musí myslieť vážne so sociálno-demokratickou politikou. Ich odchod zo Smeru-SD označil za zradu, rokovania a spoluprácu si však predstaviť vie. Myslí si, že po najbližších parlamentných voľbách sa zmení politická mapa. Prirodzeným politickým parterom sú podľa neho vždy ľudia hlásiaci sa k podobným hodnotám.



"Viem si predstaviť spoluprácu s ľuďmi, ktorí reálne budú robiť sociálno-demokratickú politiku. To, že odišli, mám právo komentovať, pretože odišli zo strany, ktorú som zakladal. Ak budú robiť normálnu sociálno-demokratickú politiku, zatiaľ to nevidím, sú to ľudia, o spoluprácu s ktorými máme záujem a budeme mať záujem," skonštatoval. Predpokladá veľké politické posuny v budúcnosti aj v rámci vládnej koalície. Poukázal napríklad na kresťanov v OĽANO a možnosti vytvárania nových strán. "Možností je veľa. Ale povedali by ste, že zostavím vládu s Dankom a Bugárom? A zostavil som. Bol to zázrak, ale dokázal som to," poznamenal.



Na otázku, či vylučuje rokovania so súčasnou koalíciou, odpovedal, že sa nechce stavať do role víťaza volieb. "Viem, kde je realita. Hovorím, že mojím cieľom je dostať stranu na 15 percent, byť výraznou súčasťou politického života a potom uvidíme, kto prehrá voľby, kto vyhrá, kto bude rozhadzovať karty. Neviem. Smer-SD môže pokojne skončiť opäť v opozícii. Nemôžem to vylúčiť," uviedol.



Za svoju úlohu v politickom boji označil nájdenie nového lídra strany. Neodpovedal na otázku, či bude volebným lídrom on, ak by sa voľby konali v budúcom roku. Deklaroval, že sa nedrží pozície a vie si predstaviť odovzdanie vedenia strany. Pripomenul, že to bol pripravený urobiť začiatkom minulého roka, no Pellegrini stranu zradil.