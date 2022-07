Fico: Slovenská vláda kolabuje, receptom je okamžitá zmena Ústavy SR

Bratislava 6. júla (TASR) - Slovenská vláda podľa lídra opozičného Smeru-SD Roberta Fica kolabuje. Skonštatoval to v reakcii na rozhodnutie SaS o vypovedaní koaličnej zmluvy. Opätovne volá po okamžitej zmene Ústavy SR a skrátení volebného obdobia.



"Slovenská vláda kolabuje. Nie z tepla ani pod vplyvom vonkajších faktorov. Kolabuje preto, lebo ju tvoria hlúpi ľudia, ktorí ani netušia, čo to je mať vládnu moc, a ktorí v mene svojej 'ješitnosti' ponechávajú celé Slovensko osamotené v tých najťažších časoch," napísal Fico na sociálnej sieti.



Zdôrazňuje potrebu zmeny Ústavy SR vedúcej k možnosti skrátiť volebné obdobie rozhodnutím Národnej rady SR a hneď nato prijatia takéhoto rozhodnutia. Ak to vládna koalícia neurobí, prezidentka musí podľa Fica vyhlásiť referendum o takýchto zmenách 29. októbra. "Musí konečne pochopiť, na čo ju na Slovensku máme," poznamenal na margo hlavy štátu.



Strana SaS vypovedá koaličnú zmluvu. Od premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) očakáva vypracovanie novej, ktorá bude reflektovať na aktuálne politické reálie a z ktorej vyplynie, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) nebude členom vlády. Ak k tomu nedôjde do konca augusta, ministri SaS podajú demisiu. Rozhodnutie strana prijala na stredajšej mimoriadnej rozšírenej republikovej rade.



Ak by OĽANO požadovalo vzápätí Sulíkov odchod, bude o tom šéf SaS rozmýšľať, keď to bude na stole. Svoje požiadavky plánuje strana predostrieť premiérovi písomne, aby sa aj na ich základe pripravila nová koaličná zmluva.



Predsedníctvo OĽANO aj premiér Heger apelovali počas dňa na SaS, aby v koalícii zotrvala. Odchod Matoviča z vlády predsedníctvo hnutia odmieta. Nesúhlasí ani s predčasnými voľbami.