< sekcia Slovensko
Premiér: Slovensko má záujem o nákup aj prepravu rumunského plynu
Ako obaja predsedovia vlád informovali, štáty spolupracujú aj v kultúrnej či obrannej oblasti.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bukurešť 27. marca (TASR) - Slovensko by mohlo mať záujem o rumunský zemný plyn aj o jeho prepravu cez existujúcu infraštruktúru založenú na komerčnej báze. Po rokovaní s rumunským premiérom Iliom Bolojanom to v Bukurešti v piatok vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico. Svoje vyjadrenie dal do súvisu s európskou snahou odstrihnúť sa od ruských energetických zdrojov. Bolojan vyzdvihol vzťahy medzi krajinami aj vzájomný obchod.
„Pozorne sledujeme takzvaný projekt v rámci Čierneho mora - Neptun Deep, ktorý má zabezpečiť pomerne výrazný prísun zemného plynu do Rumunska. Prejavili sme záujem a povedali sme, že pokiaľ Rumunsko bude mať úmysel vyvážať tento plyn mimo územia svojej vlastnej krajiny, teda nepoužívať ho len na vlastnú spotrebu, Slovensko ponúka využitie existujúcej infraštruktúry a na komerčnej báze sa budeme o tento plyn zaujímať. Pretože padli politické, ideologické rozhodnutia, že v roku 2027 sa skončí dovoz akéhokoľvek ruského plynu a ruskej ropy na územie Slovenskej republiky. Toto je spolupráca, ktorá nás osobitne, osobitne zaujíma,“ vyhlásil slovenský premiér.
Ako obaja predsedovia vlád informovali, štáty spolupracujú aj v kultúrnej či obrannej oblasti. Slovenská ministerka kultúry Martina Šimkovičová pri tejto príležitosti v Bukurešti podpísala so svojim náprotivkom Andrásom Demeterom dohodu o spolupráci.
Slovenská delegácia, v ktorej je premiér Fico, ministerka Šimkovičová, šéf rezortu obrany Robert Kaliňák a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok, sa má v piatok popoludní ešte stretnúť aj so Slovákmi žijúcimi v Rumunsku.
