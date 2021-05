Fico: Slovensko musí byť dôveryhodný a stabilný člen EÚ

Bratislava 1. mája (TASR) – Opozičná strana Smer-SD si váži členstvo Slovenska v Európskej únii (EÚ) a chce, aby SR bola jej dôveryhodnou a stabilnou súčasťou. Pri príležitosti 17. výročia vstupu Slovenska do EÚ to vyhlásil predseda Smeru-SD Robert Fico.



"Chceme, aby naše členstvo bolo obojstranne prospešné. Nielen, že my berieme z EÚ, ale že aj vieme niečo EÚ dať. Pri tomto všetkom musíme byť hrdý a sebavedomý národ. Musíme robiť suverénnu zahraničnú politiku," povedal Fico.



Pre Smer-SD je podľa jeho šéfa 1. máj najvýznamnejší štátny sviatok v politickom kalendári strany. "Vážime si a ďakujeme všetkým pracujúcim za ich prácu a vytváranie hodnôt, bez čoho by naša krajina nemohla napredovať. Sviatok práce preto považujeme za najvýznamnejší štátny sviatok," uviedol Fico. V tento deň je podľa neho dôležité aj zachovanie ľudových tradícií v podobe stavania májov i pripomenutie si vstupu Slovenska do EÚ.