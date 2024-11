Fico: Slovensko nikdy nezradí Srbsko v otázke Kosova

Na snímke slovenský premiér Robert Fico počúva srbského prezidenta Aleksandara Vučiča počas tlačovej konferencie v Belehrade 21. novembra 2024. Foto: TASR/AP

Belehrad 21. novembra (TASR) - Slovensko rešpektuje územnú celistvosť Srbska a v otázke Kosova ho nikdy nezradí, vyhlásil vo štvrtok v Belehrade premiér SR Robert Fico po stretnutí so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom. Fico avizoval, že SR znovu nasadí svojich vojakov do mierovej misie NATO (KFOR), informuje osobitný spravodajca TASR.Fico vyjadril záujem, aby vzťahy medzi SR a Srbskom boli založené na vzájomnej podpore a dôvere. "povedal.Vučič označil Fica za "jedného z najdôležitejších a najvýznamnejších svetových lídrov". Srbský prezident priblížil, že sa rozprávali o strategických otázkach, bilaterálnych vzťahoch i zlepšení spolupráce v oblasti hospodárstva i ďalších odvetviach priemyslu.Rozhovor s Vučičom podľa Fica ukazuje potenciál debát politikov presadzujúcich "nezávislú suverénnu politiku, založenú na princípoch medzinárodného práva a nezasahujúcu do vnútorných záležitosti inej krajiny". Za chybu považuje, že sa nestretávajú častejšie. Dohodli sa, že v máji budúceho roka spoločne navštívia Moskvu.Premiér SR tiež ocenil "vynikajúce výsledky" a hospodársky rozvoj Srbska. Rečnícky sa opýtal, čo by za takýto rozvoj dali niektoré západné štáty.SR plne rešpektuje prístupové rokovania Srbska s Európskou úniou. Je podľa Fica na Srbsku, akú cestu si vyberie. Vučičovi ponúkol skúsenosti SR z procesu európskej integrácie. Zároveň však vyjadril presvedčenie, že SR urobila "tragické chyby" v prístupovom procese - podľa neho došlo napríklad k oslabeniu energetickej bezpečnosti štátu. Zažartoval, že SR sa o tieto chyby podelí, ak bude mať Srbsko záujem.Lídri spolu hovorili aj o slovenskej komunite v Srbsku. Podľa Fica ide o Slovákov, ktorí milujú Srbsko ako krajinu, v ktorej žijú, avšak súčasne sa snažia zachovať si, čo si do Srbska priniesli.Témou rokovaní boli podľa Vučiča aj možnosti zlepšenia spolupráce medzi Belehradom a Košicami, ale aj Bratislavou.Fico v Belehrade otvoril aj podnikateľské fórum s účasťou niekoľkých desiatok slovenských podnikateľov. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) na fóre podpísala memorandum o porozumení s obchodnou komorou Srbska.Premiér SR sa v rámci programu s delegáciou zúčastnil aj na kladení vencov k pamätníku neznámeho hrdinu na vrchu Avala pri Belehrade.(osobitný spravodajca TASR Samuel Randík)