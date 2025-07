Fico: Slovensko požiadalo o odklad hlasovania o 18. balíku sankcií

Bratislava 15. júla (TASR) - Slovensko v utorok na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Bruseli požiadalo o odklad hlasovania o 18. balíku sankcií voči Rusku, berúc na zreteľ postoj slovenskej politickej scény. Oznámil to predseda vlády SR Robert Fico, informuje TASR.



Premiér tiež zverejnil list Európskej komisie (EK), ktorý označil za reakciu na slovenské výhrady k únijnému návrhu zastaviť dodávky ruského zemného plynu do členských štátov EÚ po 1. januári 2028.



Opäť upozornil, že list s ponúknutými garanciami pre SR bol doručený aj predsedom všetkých relevantných politických strán. „Ich reakcia je, že garancie Európskej komisie pre Slovenskú republiku sú nedostatočné, ba dokonca označené za NIČ. Nesklamali. Byť za 18. sankčný balík a aj za zastavenie ruského plynu od roku 2028 sa nedá nijako komentovať, len tak, že opozícia napĺňa svoj politický program – hlúpo škodiť za každú cenu,“ napísal Fico.



Zopakoval, že vládna koalícia odmieta návrh eurokomisie zastaviť toky ruského plynu od roku 2028. Vyjadril však pripravenosť rokovať o ústupkoch, ktoré by krajine podľa jeho vlastných slov zabezpečili po roku 2028 určitý komfort pri dodávkach plynu.



„Najlepším riešením danej situácie by bolo udelenie výnimky Slovensku umožňujúcej naplniť kontrakt s ruským Gazpromom až do jeho konca v roku 2034, čo nateraz EK principiálne odmieta, pretože by presadením tohto návrhu poprela podstatu protiruských sankcií,“ uviedol Fico.



Ako ešte v pondelok večer informoval, telefonické hádky a tvrdé rokovania s európskymi predstaviteľmi sa podľa neho blížia k záveru a na stole je písomný návrh garancií týkajúci sa plánovaného odstavenia dodávok ruského plynu do EÚ.



Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v utorok pred zasadnutím Rady EÚ vyhlásila, že členské štáty sú veľmi blízko k dosiahnutiu dohody o 18. balíku sankcií voči Rusku. Vyjadrila nádej, že zástupcom krajín sa podarí dohodnúť ešte v utorok, prípadne v stredu. SR na stretnutí zastupuje štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok.



V poradí 18. súbor sankcií voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu predstavila Európska komisia 10. júna, podľa nej má postihnúť príjmy Moskvy z energetiky a vojenského komplexu. Takisto sa v ňom navrhuje zníženie cenového stropu na ruskú ropu a zákaz obchodovania so spoločnosťami prevádzkujúcimi plynovody Nord Stream 1 a 2 a s bankami, ktoré sa podieľajú na obchádzaní sankcií.