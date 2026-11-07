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Fico: Slovensko stojí pevne pri Poľsku a je pripravené poskytnúť pomoc
Úprimnú sústrasť vyjadrujem poľskému premiérovi Donaldovi Tuskovi a rodinám, ktoré stratili svojich blízkych, uviedol Fico.
Autor TASR
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Bratislava 7. novembra (TASR) - Slovenská vláda stojí pevne pri Poľsku. V súvislosti s tragickou udalosťou v Krakove je pripravená poskytnúť Poľsku akúkoľvek potrebnú pomoc. Na sociálnej sieti o tom informoval premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Som hlboko šokovaný a zarmútený dnešným brutálnym útokom v Krakove. Úprimnú sústrasť vyjadrujem poľskému premiérovi Donaldovi Tuskovi a rodinám, ktoré stratili svojich blízkych,“ uviedol Fico.
Po streľbe na hlavnom námestí v Krakove v sobotu zahynulo najmenej šesť ľudí a minimálne 15 ďalších zostalo zranených. Páchateľa policajti postrelili. Podľa poľského premiéra Donalda Tuska ide o tragickú udalosť a polícia vyšetruje pozadie a všetky okolnosti útoku.
„Som hlboko šokovaný a zarmútený dnešným brutálnym útokom v Krakove. Úprimnú sústrasť vyjadrujem poľskému premiérovi Donaldovi Tuskovi a rodinám, ktoré stratili svojich blízkych,“ uviedol Fico.
Po streľbe na hlavnom námestí v Krakove v sobotu zahynulo najmenej šesť ľudí a minimálne 15 ďalších zostalo zranených. Páchateľa policajti postrelili. Podľa poľského premiéra Donalda Tuska ide o tragickú udalosť a polícia vyšetruje pozadie a všetky okolnosti útoku.