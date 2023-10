Fico:SR je pripravená zareagovať na akúkoľvek vlnu nelegálnej migrácie

Na snímke policajné vozidlo počas tlačového brífingu k nasadeniu väčšieho počtu síl a prostriedkov na ochranu hranice s Maďarskom na hraničnom prechode Čunovo - Rajka v Bratislave 30. októbra 2023. Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 30. októbra (TASR) - Slovensko je pripravené zareagovať na akúkoľvek vlnu nelegálnej migrácie. Demonštrovať to má nočná akcia zameraná na zvýšenie ochrany hranice s Maďarskom. Na hraničnom priechode Čunovo-Rajka to v pondelok večer deklaroval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).Avizoval pripravenosť použitia všetkých dostupných síl vrátane polície a armády.zdôraznil. Kritizoval prístup predchádzajúcej vlády k riešeniu situácie. V roku 2023 podľa jeho slov prekročilo hranicu so Slovenskom vyše 46.000 nelegálnych migrantov.Všetky hraničné priechody, ktorými prechádzali nelegálni migranti, sú podľa jeho slov kontrolované policajnými hliadkami.priblížil Fico s tým, že každý nelegálny migrant, ktorý sa pokúsi prekročiť hranicu so Slovenskom, bude zadržaný.doplnil šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Na miestach, kde prichádza k najčastejšiemu prekročeniu tzv. zelenej hranice, je sústredená špeciálna technika, ktorú si Slovensko zapožičalo aj z Českej republiky. K dispozícii sú tiež drony, psy a počas dňa budú pripravené aj kone.