Fico: Smer bude mať zápisnice z volieb a bude tak kontrolovať výsledok

Bratislava 27. augusta (TASR) - Opozičná strana Smer-SD bude mať v deň konania volieb k dispozícii všetky zápisnice a bude tak môcť skontrolovať výsledok. V diskusnej relácii O 5 minút 12 v RTVS to uviedol predseda Smeru Robert Fico s tým, že sa ľudia nemajú obávať falšovania volieb. Šéf mimoparlamentnej strany Demokrati Eduard Heger tvrdí, že Fico chce po voľbách zastaviť vyšetrovanie a nejde mu o žiadne sociálne istoty.



"Nebojím sa ničoho. Vidím, že termín bol predĺžený do 30. septembra, aby mohli orgány činné v trestnom konaní šikanovať opozíciu," podotkol Fico. Heger reagoval, že ich nezatvárali ani ich zatvárať nebudú, pretože na to je na Slovensku spravodlivosť, ktorá ma rozviazané ruky.



Ak by sa Demokrati dostali do parlamentu, chceli by investovať viac peňazí do zdravotníctva, vytvoriť 200 ambulancií, pokračovať v investíciách na východe Slovenska a mať silné samosprávy s viac financiami a kompetenciami, povedal Heger.



Fico zase poukazuje na bonifikáciu hypoték. Riziko sa podľa Hegera týka len jedného percenta ľudí s hypotékami a problém sa dá riešiť adresne. "Nedovolíme, aby niekto prišiel o strechu nad hlavou," poznamenal predseda Demokratov. Podporu stavebníctva, ktoré upadá, a výstavbu nájomných bytov považuje Fico za dôležité. Naopak, Heger skonštatoval, že stavebníctvo rastie.



Smer je tiež podľa Fica pripravený hovoriť o zrušení Úradu pre verejné obstarávanie a vybrať iný systém súťaží. Zároveň chce ísť do veľkých verejných investícií a odmieta škrtanie výdavkov na úrovni štyroch percent.



Šéf Smeru skritizoval Hegerovu vládu za to, že zvýšila deficit verejných financií z 0,7 percenta na sedem percent. Slovensko sa tak podľa neho stalo druhou najchudobnejšou krajinou, nerástli ani mzdy.



Heger pripomenul, že jeho vláda vládla v štyroch krízach. Za tri roky však podľa neho pomohla ľuďom počas pandémie, ochránila domácnosti pred energetickou krízou, zvýšila dôchodky či prispela rodinám.