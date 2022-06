Fico: Smer je pripravený na spoluprácu s Hlas-SD v komunálnych voľbách

Košice 25. júna (TASR) - Predseda strany Smer-SD Robert Fico v sobotu v Košiciach vyzval predstaviteľov strany Hlas-SD na spoločnú spoluprácu v jesenných komunálnych voľbách. Môže to podľa neho prispieť k víťazstvu vo veľkej časti miest a obcí.



"Chcel by som povedať našim priateľom a kolegom v strane Hlas-SD, že pokiaľ budeme mať rozum a budeme schopní sa dohodnúť na spoločnom postupe, tak Smer-SD a Hlas-SD môžu zvíťaziť v obrovskej časti miest, obcí a vyšších územných celkov na Slovensku. Veľmi záleží na tom, pretože matematika je neúprosná. Smer-SD je pripravený na takúto spoluprácu," povedal Fico.



Smer-SD je podľa jeho slov zároveň pripravený robiť kompromisy a hľadať dohody, "ktoré na jednej strane dajú priestor dobrým kandidátom strany Hlas-SD, ale samozrejme budeme robiť všetko preto, aby sme presadili aj našich kandidátov," doplnil Fico.



Ako povedal, ak nedôjde k spolupráci ľavicových síl, tak víťazom komunálnych volieb bude, žiaľ, pravica.



"Chcem vyzvať všetky politické strany, ktoré nechcú mať nič spoločné s marazmom, ktorý dnes predvádza vládna koalícia, aby sme sa dávali dohromady. Vôbec teraz nie je dôležité, či je strana na výslní, či ma vysoké preferencie, jednoducho musí to byť spolupráca politických síl," dodal Fico.