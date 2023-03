Fico: Smer-SD je pripravený podporiť úradnícku vládu v trvaní do júna

Bratislava 3. marca (TASR) - Opozičná strana Smer-SD je pripravená podporiť úradnícku vládu, pokiaľ by sa predčasné voľby konali koncom júna. V piatok to na tlačovej konferencii povedal predseda Smeru-SD Robert Fico.



Ak by sa voľby konali v septembri, úradnícku vládu by nepodporili. Prezidentka Zuzana Čaputová zodpovedá podľa Fica svojou nečinnosťou aj za prudké zdražovanie a pokles reálnych miezd. Zároveň je podľa neho vysoká aj miera chaosu v zdravotníctve.



Predseda Smeru-SD tiež kritizoval, že prezidentka poverila vedením rezortu zdravotníctva Eduarda Hegera (OĽANO). V septembri podľa Fica prezidentku už nikto nepozdraví a bude zodpovedná za rozvrat krajiny. "Prezidentka sa nevie zbaviť osobných pocitov voči nám, žiadame ju však, aby zvolala rokovanie predstaviteľov politických strán," povedal Fico.