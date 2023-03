Fico: Smer-SD nepodporí prípadnú zmenu ústavy k darovaniu stíhačiek

Bratislava 8. marca (TASR) - Smer-SD nepodporí prípadnú zmenu ústavy v súvislosti s darovaním stíhačiek MiG-29 Ukrajine. "Ak sa rozhodnú, že chcú zmenu ústavy, potrebujú na to 90 hlasov, my im k tomu ani jeden hlas nedáme," vyhlásil líder opozičnej strany Robert Fico.



"Ak niekto hovorí o zmene ústavy, tak potvrdzuje že aktuálne na Slovensku neexistuje žiadny štátny orgán, ktorý by mal kompetencie rozhodnúť o darovaní stíhačiek MiG-29 Ukrajine," povedal. Zdôraznil, že takéto kompetencie nemá ani dočasne poverená vláda, ani prezidentka, čo bolo aj dôvodom zvolania mimoriadnej schôdze v parlamente.



Fico zopakoval, že Smer-SD nesúhlasí s ďalším posielaním zbraní na Ukrajinu, a preto so zmenou ústavy nechce mať nič spoločné. Nerozumie, prečo by mali byť rokovania o stíhačkách v utajenom režime, nevidí naň žiaden dôvod.



O poskytnutí stíhacích lietadiel MiG-29 Ukrajine by mala podľa vyjadrení dočasne povereného ministra obrany Jaroslava Naďa rozhodovať uznesením Národná rada SR. Naznačil, že z vedenia parlamentu sa zaoberajú možnosťou rokovania v utajenom režime. Vláda má o téme rokovať až po schválení v parlamente.