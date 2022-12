Fico: Smer podporí rozpočet so zmenami, ak bude dohoda na voľbách

Prešov 17. decembra (TASR) - Strana Smer-SD je pripravená rokovať o rozpočte na budúci rok, ak sa podarí cez týždeň v parlamente schváliť zmena ústavy a dohodne sa termín predčasných volieb. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico na sobotnej tlačovej konferencii v Prešove. Je však skeptický a obáva sa, že tento, podľa neho ideálny scenár, sa nepodarí dosiahnuť do 23. decembra. Ako východisko vidí januárové referendum.



"Či to niekto chce alebo nie, referendum, ktoré sme iniciovali, je jediným východiskom z tejto krízy. Máme vládu v demisii, je veľký omyl, ak si niekto myslí, že si môže robiť do volieb čo chce, jasne to ukladá ústava. Nemôže prijímať zásadné otázky v hospodárskej, sociálnej sfére a zahraničnej politike," upozornil Fico.



Nasledujúci týždeň bude podľa neho rozhodujúci. "Tlak na úradnícku vládu má zabezpečiť, že sa dohodneme na predčasných voľbách a zmene ústavy," poznamenal. Chcel by, aby politické strany o riešení situácie hovorili už v nedeľu (18. 12.). Poukazuje tiež na to, že OĽANO ani SaS nemajú záujem na predčasných voľbách.