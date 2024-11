Fico: Smer-SD potrebuje pokračovať ďalej s ďalšou generáciou politikov

Bratislava 17. novembra (TASR) - Strana Smer-SD potrebuje pokračovať ďalej s ďalšou generáciou politikov, výchova "nových kádrov" je úloha na najbližšie dva, tri roky. Vyhlásil to šéf Smeru-SD a premiér Robert Fico počas príhovoru na sneme k 25. výročiu vzniku strany. Nechce, aby Smer-SD skončil ako HZDS či SDKÚ. Dodal tiež, že svet sa mení a treba byť pripravený na zmeny v EÚ či NATO. Zdôraznil, že jeho vláda chce vynaložiť finančné úsilie na to, aby ľudia v roku 2025 nepocítili žiadne zdražovanie energií. Hovoril aj o možnosti štátnych regulačných opatrení.



Smer-SD označil Fico za najúspešnejší politický subjekt v modernej histórii Slovenska. Pripomenul, že pred parlamentnými voľbami v roku 2020 a po nich uvažoval o ukončení politickej kariéry. No následne došlo podľa neho k udalostiam, ktoré ho prinútili "zodvihnúť zástavu". Fico tiež dodal, že mnohí očakávali jeho odchod z politickej scény aj po atentáte na neho v máji tohto roka. "Ako sme spolu zdvihli zástavu v roku 2020, všetkých verejne vyzývam, poďme tú zástavu Smeru-SD zdvihnúť aj teraz," povedal spolustraníkom. Atentát považuje za dôkaz zásadnej zmeny v kvalite slovenskej politiky. V minulom volebnom období podľa neho chýbala férová demokratická súťaž, ale išlo o obdobie silovej politiky či zneužívania "ulice".



Fico hovoril, že vo svete prichádza obdobie, v ktorom sa môže stať čokoľvek a Smer-SD musí ponúknuť slovenskú alternatívu prístupu k zmenám. Ponúka preto alternatívu vlasteneckej, suverénnej zahraničnej politiky, ako aj orientácie na všetky štyri svetové strany. "Ak budeme pružní a nebudeme skostnatelí, verím, že budeme vedieť na výzvy reagovať," povedal.



Venoval sa aj fungovaniu EÚ, nesúhlasí s tým, že by sa Únia mala skladať na vojnu na Ukrajine. Zopakoval, že víta všetky mierové plány na ukončenie vojny. Pripomenul, že Smer-SD má stále pozastavené členstvo v strane európskych socialistov. "Som za otvorenú diskusiu s priateľmi v strane európskych socialistov, no nechceme zísť z cesty sociálnej demokracie," dodal.



Ficova strana avizuje, že bude vo "vecnom konflikte" s tzv. mainstreamovými médiami a mimovládnymi organizáciami financovanými zo zahraničia. Konflikt považuje za nevyhnutný, no musí sa viesť s demokratickými nástrojmi.